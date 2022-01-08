بالفيديو: لأول مرة.. علماء الفلك يشاهدون التدمير الذاتي السريع لنجم ضخم مباشرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:09 صباحاً - ينفجر نجم كل ثانية أو نحو ذلك في مكان ما في الكون، لكنّ علماء الفلك شاهدوا موت نجم يدعى ثروز، مباشرة وفي الوقت الفعلي، وهو الحدث الأول من نوعه في مجتمع العلماء.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: شهد الفريق، بقيادة جامعة نورث وسترن وجامعة كاليفورنيا، بيركلي، عرضاً درامياً وعنيفاً للتدمير الذاتي للنجم العملاق الأحمر، وهو يموت وينهار في مستعر أعظم من النوع الثاني.

المستعر الأعظم من النوع الثاني، أو ما يسمى الانفجار الكلاسيكي، هو نتيجة الانهيار السريع وانفجار نجم ضخم.

قبل هذا الحدث التاريخي، كان يُعتقد أنّ العمالقة الحمر لم يُظهروا أي دليل على انفجارهم الذي سيحدث قريباً، ولكن تم العثور على مخاض ينبعث منه إشعاع ساطع يؤدي إلى أيامه الأخيرة.

وشارك الباحثون في بيان صحفي: “هذا يشير إلى أنّ بعض هذه النجوم على الأقل يجب أن تخضع لتغييرات كبيرة في هيكلها الداخلي، مما يؤدي بعد ذلك إلى طرد مضطرب للغاز قبل انهيارها”.

وقال وين جاكوبسون غال إيرن، المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان: “هذا تطور كبير في فهمنا لما تفعله النجوم الضخمة قبل لحظات من موتها.”

“لم يتم رصد الكشف المباشر لنشاطٍ ما من طرف المستعر الأعظم في نجم عملاق أحمر من قبل في مستعر أعظم من النوع الثاني العادي. لأول مرة، شاهدنا نجم عملاق أحمر ينفجر.”

‘أنا متحمس للغاية لأننا اكتشفنا أشياء ‘مجهولة’ جديدة لم نكن نعرفها قبل هذا الاكتشاف.”

لدى النجوم المصنفة على أنها عملاق أحمر كتلة تزيد عن 10 أضعاف كتلة شمس الأرض، ولها سطح بارد جداً أقل من 6920 درجة فهرنهايت ونصف قطر هائل.

يتراوح نصف قطر معظم العمالقة الحمراء بين 200 و800 مرة من الشمس.

تم الكشف عن الإشعاع الساطع في الصيف الماضي من عام 2020 من قبل علماء الفلك في معهد جامعة هاواي لعلم الفلك.

بعد بضعة أشهر، في خريف عام 2020، أضاء سوبر نوفا السماء، مما سمح للفريق بالتقاط الحدث العنيف في الوقت الفعلي باستخدام مطياف التصوير منخفض الدقة لمرصد دبليو إم كيك في موناكيا، هاواي، والذي تم استخدامه أيضاً لتصوير الحدث في الوقت الفعلي.

كانوا قادرين على التقاط الانفجار القوي والحيوي، الذي أطلق عليه الباحثون اسم سوبر نوفا 2020 تي إل إف (SN 2020tlf).

وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة رافايلا مارجوتي، وهي أستاذة مشاركة في علم الفلك والفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في بيان: “الأمر اشبه بمشاهدة قنبلة موقوتة تنفجر”.

“لم نشهد أبداً مثل هذا النشاط العنيف في نجم عملاق أحمر يحتضر حيث نراه ينتج مثل هذا الانبعاث المضيء، ثم ينهار ويحترق، حتى الآن”.

