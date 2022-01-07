شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يخطط لإدخال تغيير جديد لواجهة المستخدم فى قائمة الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط واتس آب لإزالة قوائم البث "broadcast" من قائمة الدردشة فى تحديث مستقبلى، ووفقًا لتقرير صادر عن WabetaInfo، ستكون قوائم البث متاحة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

ويقول التقرير إن واتس آب يخطط لجعل قائمة الدردشات نظيفة للغاية وللقيام بذلك ، يحتاجون إلى إزالة بعض عناصر واجهة المستخدم، وفي الوقت الحالي ، تتوفر "قوائم البث" جنبًا إلى جنب مع "مجموعة جديدة" في الجزء العلوي من قائمة الدردشة.





ويخطط تطبيق المراسلة الفورية، في تحديث مستقبلي، لنقل كلا الخيارين إلى قائمة جهات الاتصال، ولذلك عندما ينقر المستخدم على زر "بدء محادثة جديدة" فى الجزء العلوى الأيمن، سيرى "قوائم البث" و"مجموعة جديدة" في قائمة جهات الاتصال.

وفى حين أن خيار إنشاء مجموعة جديدة من "بدء محادثة جديدة" متاح بالفعل للمستخدمين، فإن قوائم البث ستكون الإضافة الجديدة هناك، وفي التقرير ، شارك المسرب أيضًا لقطة شاشة لكيفية ظهور قائمة الدردشة حاليًا وكيف ستبدو في المستقبل.