شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت قطة تعض أطراف أصابعك بلطف لتخفيف التوتر فى معرض الإلكترونيات CES والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من شركات التكنولوجيا عن ابتكارات جديدة لها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 CES في لاس فيجاس، ولعل من بينها روبوت قطة عبارة عن أداة لمساعدتك على التخفيف من الضغط، من خلال عض أطراف الأصابع بلطف، فإنه يحاكي ما تفعله الكلاب والقطط والأطفال، مما قد يكون مصدر راحة للناس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للمستخدمين اختيار واحد من عشرين نمطًا للعض، بما في ذلك وضعي التدليك والشفط، وتم الكشف عن الروبوت Amagami Ham Ham الذي يعمل بالبطارية، والذي يعنى كلمة "جميلة" باللغة اليابانية خلال المعرض.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الجهاز حوالي 30 جنيهًا إسترلينيًا، حتى أن مخترعه يدعي أنه يستخدم واحدة أثناء القيادة لخفض مستويات التوتر لديه.

وتضمنت التصاميم المبتكرة الأخرى المعروضة في المعرض التكنولوجي غطاء مرتبة يحاكي تأثير الكافيين على جسمك دون الحاجة إلى الخروج من تحت "اللحاف"، حيث تنبعث تقنية شركة Hapbee الكندية الحاصلة على براءة اختراع مجالًا كهرومغناطيسيًا منخفض الطاقة يحفز خلايا الجسم على التفاعل بنفس الطريقة التي تتفاعل بها القهوة.

ويمكن للعملاء تحديد جدوله الزمني بحيث يكون بمثابة إنذار في الصباح لمساعدتهم على الاستيقاظ، ويسري مفعوله بعد 15 دقيقة وسيزول مباشرة بعد انتهاء الجلسة، ويمكن للغطاء العلوي أيضًا مساعدة المستخدمين على النوم في المساء عن طريق توليد موجات مغناطيسية تحفز الميلاتونين، وغالبًا ما يشار إليها باسم هرمون النوم.