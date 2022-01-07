شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعات تتناسب مع لون بشرتك.. أبرز اكسسوارات الهواتف الذكية فى CES 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تسلط الروبوتات والمركبات الكهربائية الأضواء في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام CES 2022، هناك فئة أخرى من التكنولوجيا لفتت الأنظار وهى اكسسوارات الهاتف الذكي، فإن المؤتمر التقني لهذا العام مليء بالتقنيات الجديدة لتحسين تجربة الاستماع الخاصة بك أثناء التنقل في صالة الألعاب الرياضية أو حتى في المكتب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم عرض زوج من سماعات الرأس التي تتميز بإلغاء الضوضاء، وعصابة رأس مبطنة بالجلد بسعر 999 دولارًا، وهو ما يجعلها أغلى زوج في السوق، وكانت الأجهزة الأخرى المعروضة في CES هي سماعات أذن تتناسب مع لون بشرتك، وسماعات رأس غير مرئية، وتقنيات أخرى مصنوعة خصيصًا للعدائين.

وتتميز أغلى زوج من السماعات بأنها توضع فوق الأذن بإطار من الألمنيوم المؤكسد ووسائد أذن جلدية لتوفير أقصى درجات الراحة، ويوجد داخل سماعات الأذن مشغلات من مادة البريليوم مقاس 40 مم، والتي توفر صوتًا ذا جودة مرجعية.

وتحتوى أيضًا على ثلاثة مستويات مختلفة لإلغاء الضوضاء، جنبًا إلى جنب مع وضع Ambient Aware الذي يسمح ببعض الصوت من البيئة المحيطة.

وتتمتع سماعات الرأس بعمر بطارية يصل إلى 34 ساعة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، و 30 ساعة عند تشغيلها، ويمكن للمستخدمين الحصول على ست ساعات من الطاقة بشحن لمدة 15 دقيقة فقط.

كما كشفت شركة تكنولوجية أخرى عن سماعات Go Air Tones الجديدة التي تتميز بمجموعة من سبعة ألوان من درجات البشرة، والتي تبلغ تكلفة 20 دولارًا فقط.

وتتميز GO Air Tones بثماني ساعات من التشغيل في كل سماعة أذن و 24 ساعة إضافية من علبة الشحن، وهي أصغر من بطاقة الائتمان.

تشتمل سماعات الأذن هذه أيضًا على وظائف التحكم باللمس لمستوى الصوت والتشغيل، والإيقاف المؤقت والرد على المكالمات وتنشيط المساعد الذكي لهاتفك.

وكان هناك ابتكار لسماعات الرأس غير مرئية، ويسمى هذا النظام N1، وهو مكبر صوت ذكي مزود بمساعد ذكي مدمج من Alexa وتقنية Smart Beaming مملوكة، مما يوفر صوتًا شخصيًا وغامرًا للأذنين ثلاثي الأبعاد بدون سماعات.

ويقع مكبر الصوت بالقرب من المستخدم، مما يسمح له فقط بسماع ما يتم تشغيله، ويتم ذلك من خلال تقنية Smart Beaming التي تنقل الموجات فوق الصوتية بصمت عبر الهواء، وتتقارب في جيوب صغيرة مسموعة خارج آذان المستمع.

يتميز N1 أيضًا بتتبع ذكي للوجه لمتابعة رأس المستخدم، مما يضمن أنهم الوحيدون الذين يمكنهم سماع الاستريو ثلاثي الأبعاد.