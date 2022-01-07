شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تشغيل الوضع المظلم لـLinkedIn على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تفعيل الوضع المظلم لـ LinkedIn سواء على تطبيق الهاتف وعلى جهاز الكمبيوتر، ولكن هناك فرق بين اتاحته من منطقة لأخرى ومن تطبيق الهاتف لجهاز الكمبيوتر، وذلك لأن LinkedIn قد لا يكون طرح ميزة الوضع المظلم منطقتك حتى الآن، وقد يكون لديك خيار تمكين الوضع المظلم في تطبيق الهاتف ولكن ليس في متصفح الويب، أو العكس، وهنا نقدم لك الخطوات المختلفة لتفعيل الوضع على الهاتف أو الكمبيوتر.

كيفية تشغيل الوضع المظلم لـ LinkedIn في تطبيق الهاتف

1. ابدأ تشغيل تطبيق LinkedIn على الهاتف.

2. اضغط فوق رمز الحساب الخاص بك في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط فوق "الإعدادات".

3. اضغط فوق تفضيلات الحساب.

4. في قسم العرض، اضغط فوق الوضع الداكن.

5. قم بتفعيل على الوضع الداكن.

كيفية تشغيل الوضع المظلم لـ LinkedIn في متصفح الويب

1. افتح موقع LinkedIn في المتصفح.

2. في الجزء العلوي من الصفحة، اضغط فوق "أنا" ثم اضغط فوق "الإعدادات والخصوصية".

3. في الجزء الأيمن، اضغط فوق تفضيلات الحساب.

4. في قسم العرض، ابحث عن الوضع الداكن ثم اضغط فوق تغيير.

5. اضغط فوق الوضع الداكن.