شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيكولا موتورز تسقط دعواها القضائية البالغة 2 مليار دولار ضد تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كان نيكولا تيسلا سعيدًا لأن كلا الاسمين تم توظيفهما من قبل شركات السيارات الكهربائية، ولكن نيكولا رفع دعوى قضائية ضد تسلا، والعكس صحيح، الآن يقال إن شركة Nikola Corp أسقطت دعوى انتهاك براءات الاختراع التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار ضد شركة Tesla Inc، حيث يواجه مؤسس شركة Nikola Trevor Milton لائحة اتهام جنائية بتهم الاحتيال، حسبما أفادت بلومبرج .

ووفقًا لدعوى فى محكمة سان فرانسيسكو، وافقت الشركتان على سحب جميع الدعاوى والادعاءات المضادة ضد بعضهما البعض، واتهم نيكولا تسلا بنسخ العديد من التصميمات الحاصلة على براءة اختراع لتصميم الزجاج الأمامى وجسم الطائرة والباب الجانبي، فى حين نفى تسلا جميع المزاعم وعارضه بشده، وفقا لتقرير engadged.

وكشفت نيكولا النقاب عن شاحنة نيكولا وان التي تعمل بالهيدروجين في عام 2016 مع وعد بمدى 800-1200 ميل دون أي تلوث، ومع ذلك فقد اتهمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بخداع المستثمرين فى إحدى المرات عبر مقطع فيديو ظهر أنه يظهر الشاحنة وهي تتحرك تحت السلطة عندما كانت تتدحرج ببساطة على تلة، وتم لاحقًا اتهام الرئيس التنفيذي تريفور ميلتون بتهمتى احتيال في الأوراق المالية وتهمة احتيال سلكى من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى وقد نفى هذه المزاعم.