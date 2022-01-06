إليكم أفضل 8 عملات ميتافيرس لعام 2022

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - يناير - 2022 4:03 مساءً

إذا كنت تشاهد العملات المشفرة في نهاية عام 2021، فأنت تعلم الاستثمار في ميتافيرس سيكون ضخمًا في عام 2022.

وفي تقرير نُشر على موقع “crypto-horizon”، أشار إلى أنه هناك العديد من الطرق للاستثمار في فئة الأصول ميتافيرس المرتبطة بالعقارات الافتراضية.

في الواقع، فإن مساحة ميتافيرس غنية بالممتلكات الرقمية الجاهزة للامتلاك، وتزداد شعبية هذه المساحات الرقمية بسرعة كبيرة أيضًا، لدرجة أنها ولدت شركات عقارية مخصصة فقط لممتلكات البكس، حيث يتم بيع قطع الأراضي الرقمية بأسعار مماثلة لتلك الحقيقية.

رؤية الأموال تتدفق إلى هذه الصناعة، والدعم الأكبر للميتافيرس من شركات مثل Meta Platforms، يزيد من الآمال بأن ميتافيرس، والعقارات الرقمية، ستظل استثمارًا ذكيًا للمستقبل.

إليك بعض أفضل العملات المشفرة ميتافيرس للشراء إذا كنت تبحث عن شراء عقار رقمي:

1) مانا (مانا)

2) ساند بوكس SAND/USD

3) إيثريوم ETH-USD

4) آكسي إنفنيتي AXS-USD

5) جالا GALA/USD

6) إنجين كوين ENJ/USD

7) أطلاس ATLAS/USD

8) بلوكتوبيا BLOK