شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار ألواح شمسية تثبت عبر مسامير توفر نصف تكلفة تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تثبيت سقف شمسي في منزلك طريقة رائعة لتقليل كل من انبعاثات الكربون وتكاليف الطاقة الخاصة بك، ولكن لسوء الحظ، فإن الحصول على سقف فوق منزلك عادة ما يكون مهمة كبيرة إلى حد ما.

باستخدام الألواح الشمسية التقليدية، يجب عليك تثبيت الرفوف وأجهزة التثبيت الأخرى على السقف الحالي قبل أن تتمكن من إرفاق الألواح نفسها.

وإذا اخترت بلاط السقف الشمسي العصري الأنيق من تسلا، فسيتعين عليك تخصيص مبالغ كبيرة لفريق من المتخصصين لاستبدال ألواح السقف الحالية بالكامل.

لكن قريبًا قد يكون هناك خيار ثالث، ظهر منتج جديد في CES 2022 يمكن أن يجعل وضع سقف شمسي على منزلك أسهل كثيرًا وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

قامت شركة GAF Energy - إحدى أكبر شركات الأسقف في الولايات المتحدة - بسحب الستارة مؤخرًا على نوع جديد من الألواح الخشبية يسمى Timberline Solar والذي يمكن تثبيته على سطحك الحالي لسهولة التركيب.

وتم تصميمها لتعمل مثل الألواح الخشبية العادية، لذا فبدلاً من طلب فريق من المتخصصين للتركيب، يمكن لأي عامل بناء مؤهل أن يعلقها ببساطة على سطح منزلك باستخدام مسامير.

تدعي GAF أن هذا سيكلف حوالي نصف تكلفة تركيب سقف تسلا الشمسي، لم تصدر الشركة تفاصيل أسعار محددة بعد، لكن التقارير تشير إلى أنها ستكون قابلة للمقارنة مع تكلفة تركيب الأسقف غير الشمسية.

الجانب السلبي الوحيد؟ من المحتمل أيضًا أن تنتج ألواح Timberline Solar الرخيصة وسهلة التركيب من GAF طاقة أقل من منافسيها.

ويشير التقرير أن نظام Timberline لديه قدرة 45W ، وهو أقل بكثير من ألواح تسلا 71W أو الألواح الشمسية 300W في المتوسط.

ومع ذلك حتى مع مقايضات خرج الطاقة، فإن خيار السقف الشمسي الأرخص يمكن أن يجعل الطاقة الشمسية في متناول أصحاب المنازل الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها.

وتصر GAF أيضًا على أنها مجهزة جيدًا لإدخال هذه التكنولوجيا إلى العالم بسرعة كبيرة، باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأسقف في العالم، تعتقد الشركة أنها ستكون قادرة على تقديم الألواح الشمسية Timberline بسرعة للعملاء المهتمين في جميع أنحاء البلاد.

ليس من الواضح متى ستبدأ الشركة في شحن وتركيب هذه الألواح الشمسية، ولكنها فتحت عملية التسجيل على موقعها على الويب.