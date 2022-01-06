صدمة قوية لـ “بريفيان” منافسة تسلا في إنتاج السيارات الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 دقائق

تعرضت شركة “بريفيان” المنافس اللدود لتسلا في إنتاج السيارات الكهربائية، لتراجع قوي في أسهمها، وذلك بعد صفقة أمازون الصادمة مع ستيلانتس.

وكانت ريفيان أصبحت المنافس الأول لشركة تسلا، بفضل دعم أمازون لها، بعدما طلبت في 2019 شراء 100 ألف شاحنة توصيل كهربائية من “ريفيان”.

بينما سجل سهم ريفيان تراجعا حادا أمس بعدما وافقت أمازون على شراء شاحنات توصيل كهربائية من ستيلانتس المنافسة لريفيان.

وذكرت ريفيان أن إبرام أمازون لصفقات شراء مركبات كهربائية من منتجين آخرين كان أمرًا متوقعًا، نظرًا لحجم نشاط شركة التجارة الإلكترونية.

وأعلنت ستيلانتس أنه من المقرر تسليم أول دفعة من السيارات الكهربائية العام المقبل، لكنها لم تكشف عن حجم الصفقة، التي وصفها الرئيس التنفيذي للشركة “كارلوس تافاريس” بأنها صفقة كبيرة.

نزلت أسهم ريفيان بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بأكثر من 11% نزولا إلى مستويات 90 دولار، بينما ترتفع في تعاملات ما قبل التداول اليوم الخميس بأقل من 1%.