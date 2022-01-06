200 مليون يورو.. فرنسا تعاقب “فيسبوك” و”غوغل” بسبب الـ (cookies)

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت “لجنة المعلوماتية والحريات” الفرنسية فرض غرامات كبيرة على “غوغل” و”فيسبوك” بسبب “ملفات تعريف الارتباط” (cookies) التي يتم استخدامها لأهداف الإعلانات.

وقررت اللجنة فرض غرامة على “غوغل” قدرها 150 مليون يورو، و60 مليون يورو على “فيسبوك”، أي ما مجموعه (237 مليون دولار).

تتولى “لجنة المعلوماتية والحريات”، حماية خصوصية الفرنسيين من الانتهاكات في المجال الإلكتروني والرقمي.

وأضافت اللجنة أن المنصتين أمامهما ثلاثة أشهر لتكييف ممارساتهما ، وبعد ذلك ستفرض فرنسا غرامات قدرها 100 ألف يورو يوميًا.

وقالت جوجل لوكالة فرانس برس إنها ستغير ممارساتها بعد الحكم.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان: “وفقًا لتوقعات مستخدمي الإنترنت … نحن ملتزمون بتنفيذ تغييرات جديدة ، بالإضافة إلى العمل بنشاط مع CNIL ردًا على قرارها”.

وملفات تعريف الارتباط، هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الانترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.

منذ أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانون 2018 بشأن البيانات الشخصية، تواجه شركات الإنترنت قواعد أكثر صرامة تلزمها بالحصول على موافقة مباشرة من المستخدمين قبل تثبيت ملفات تعريف الارتباط على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.