انخفاض “عنيف” في أسعار العملات الرقمية.. إليكم السبب!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ضربت موجة من التراجعات الحادة العنيفة سوق العملات الرقمية بعد دقائق قليلة من اجتماع الفيدرالي الأمريكي والتي تم التأكيد خلالها على اقتراب تحريك أسعار الفائدة، حسبما أفاد موقع “investing”.

وخلال تعاملات اليوم الخميس انخفضت أسعار أكبر 100 عملة رقمية في سوق الكريبتو بنسبة كبيرة، باستثناء العملات المستقرة المربوطة بالدولار. وهبطت أغلب العملات الرقمية الكبرى إلى أدنى مستوياتها من عدة أشهر خلال هذه اللحظات لتعود إلى مستويات سبتمبر الماضي 2021.

ووفقا لاجتماع الفيدرالي الأمريكي من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة القياسي في مارس، “مما يعني أن تخفيض الميزانية العمومية يمكن أن يبدأ قبل الصيف”.

ونزل رأس المال السوقي للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية بأكثر من 200 مليار دولار متراجعا من مستويات أعلى 2.250 تريليون دولار إلى مستويات قرب 2.05 تريليون دولار.

تسببت التظاهرات المعارضة في كازخستان إلى تصاعد الأحداث المثيرة في البلاد، حيث قامت الحكومة الكازاخستانية بالاستقال وقامت بقطع الكهرباء في محاولة للسيطرة على الغضب الجماهيري ومنع تصاعد الأعمال المعارضة.

وأشار مراقبون عارضون آخرون للعملات الرقمية إلى انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في كازاخستان كسبب لانخفاض الأسعار، حيث أن هذا البلد لديه ثاني أكبر معدلات تعدين البيتكوين بعد الولايات المتحدة.

وعلق ويل فوكسلي من شركة كومباس مينينج على الأمر قائلًا: “لكن انخفاض معدل التجزئة بواسطة منصات تعدين البيتكوين غير المتصلة بالإنترنت لن يساوي إلى انخفاض السعر من تلقاء نفسه.”