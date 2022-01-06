شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية "إبداع المريخ" تستعد للرحلة الأولى فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توشك مروحية إبداع المريخ التابعة لناسا على الشروع في أول رحلة لها في العام الجديد، بعد عام من المتميز فى 2021 فاقت فيه كل التوقعات.

فى 7 يناير أو بعد ذلك بقليل، ستطلق Ingenuity دواراتها مرة أخرى وتطير من موقعها الحالي في حوض جنوب سيتاه باتجاه دلتا نهر جيزيرو في رحلتها التاسعة عشر.

ستساعد الصور التي التقطتها المروحية على طول الطريق مخططي المهمة على ابتكار مسار للمركبة المتجولة المثابرة، والتي تتجه إلى الدلتا كجزء من بحثها عن أدلة على الحياة القديمة على الكوكب الأحمر وفقا لما نقلته Digitartlends.

سوف تطير البراعة على ارتفاع 207 أقدام (63 مترًا) فوق سطح المريخ على ارتفاع 33 قدمًا (10 أمتار) وسرعة حوالي 2.2 ميل في الساعة (1 متر في الثانية).

من المحتمل أن تستغرق الرحلة حوالي 100 ثانية، قبل وقت قصير من هبوطها ، ستدور المروحية 180 درجة لقلب كاميرا العودة إلى الأرض (RTE) عالية الدقة إلى اتجاه أمامي للرحلات المستقبلية نحو دلتا النهر.

قال مارتن كاكان ، طيار الإبداع في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) ، الذي يشرف على المهمة: "على الرغم من قصرها ، إلا أن بداية الرحلة كانت صعبة بسبب التضاريس الرملية الخالية من الملامح التي تقف عليها المروحية حاليًا"، "تم اختيار المنطقة في البداية بسبب نقص الصخور لتهبط بأمان، وهي في الواقع خالية من الصخور لدرجة أنه تم الإبلاغ عن التحذيرات أثناء هبوط الرحلة 18 بسبب عدم كفاية الميزات للتتبع في الملاحة المرئية، ونتيجة لذلك سيتم تحديث معلمات الحماية من الأخطاء للتخفيف من مخاطر الهبوط المبكر في منتصف الصعود ".

صنعت البراعة التاريخ في أبريل من العام الماضي عندما أصبحت أول طائرة تحقق رحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر، وأثبتت قدرتها على التعامل مع الغلاف الجوي الرقيق للكوكب والظروف الباردة، منذ ذلك الحين كانت المروحية التي يبلغ ارتفاعها 4 أرطال و 19 بوصة تحلق فوق سطح المريخ بشكل منتظم، مما يسمح لمهندسي ناسا بمعرفة أكبر قدر ممكن عن أدائها وتصميمها قبل تطوير طائرة أكثر تقدمًا لمهام الكواكب المستقبلية.

وصلت البراعة إلى معلم بارز في ديسمبر عندما بلغ إجمالي زمن الرحلة على المريخ 30 دقيقة، حيث حلقت المروحية الآن أكثر من ميلين (3218 مترًا) على ارتفاعات تصل إلى 40 قدمًا (12 مترًا) وبسرعة تصل إلى 10 ميل في الساعة. (5 أمتار في الثانية).

"قلة من الناس اعتقدوا أننا سنصل إلى الرحلة رقم واحد، وعدد أقل من ذلك إلى خمسة، وقال رئيس فريق الإبداع تيدي تزانيتوس من مختبر الدفع النفاث مؤخرًا "لم يعتقد أحد أننا سنصل إلى هذا الحد".

وأضاف أنه على طول الطريق، تمكنت شركة Ingenuity من التعامل مع الظروف الجوية المختلفة التي تسببها التغيرات الموسمية أثناء العمل في تسعة مطارات على المريخ.

تمكنت الطائرة أيضًا من التغلب على العديد من المشكلات التي، لو كانت أكثر خطورة، لكانت قد أوقفت المروحية إلى الأبد.

يعد الوصول إلى عام 2022 إنجازًا كبيرًا وسيتطلع الفريق الآن إلى دفع الإبداع إلى حدود أكبر في الأشهر المقبلة مع مساعدة المثابرة في نفس الوقت من خلال التحقق من سلامة الطرق المقترحة من الجو.