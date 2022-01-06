شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فولفو تجلب التكامل بين YouTube وGoogle Home فى سيارتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول فولفو إنها ستكون أول شركة لصناعة السيارات تقدم تكاملاً مباشرًا مع Google Home في سياراتها، وستتمكن من التحكم في وظائف معينة عن بُعد عبر مساعد Google، وقد تطلب من هاتفك قفل الأبواب أو تطلب من مكبر صوت ذكي بدء تدفئة سيارتك أثناء استعدادك لمغادرة المنزل، وفقا لتقرير engadged.

وهناك حاجة إلى المصادقة ذات العاملين "للأوامر الأكثر حساسية"، مثل فتح الأبواب، ويمكنك أيضًا معرفة المعلومات المتعلقة بسيارتك من خلال مساعد Google وستتم إضافة المزيد من الميزات لاحقًا، مثل خيار جدولة الشحن، وستطرح فولفو تكامل Google Home في الأشهر المقبلة لاستخدامه، وستحتاج إلى نظام معلومات ترفيهي يعمل بنظام Android ومتصل بتطبيق Volvo Cars وجهاز يدعم Google Assistant.

وإنها ليست المرة الأولى التي نشهد فيها التكامل مع الأنظمة الأساسية المتصلة في السيارات، ويمكن لمالكي GM وBMW التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية من السيارات التي تحتوي على Alexa مدمج ، بينما جلبت Samsung وGoogle لوحة معلومات SmartThings لبعض الطرز باستخدام Android Auto، ومع ذلك يعد Google Home أحد أكثر الأنظمة الأساسية المتصلة بالمنزل شهرة إذا كان لديك مكبر صوت ذكي مع تمكين مساعد Google فقد تكون هذه الميزات مفيدة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون موقع YouTube أول خدمة بث فيديو على نظام المعلومات والترفيه في فولفو، وستتمكن من تنزيل التطبيق من متجر Play، وتقدم شركة صناعة السيارات بيانات غير محدودة في أسواق معينة، لذلك قد تتمكن من مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو كما تريد دون القلق بشأن خرق بدل البيانات الخاص بك.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، لن تتمكن من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube على الشاشة إلا عندما تكون السيارة ثابتة، وسيضمن ذلك تجنب فولفو هذا النوع من الجدل الذي تورطت فيه تسلا مؤخرًا، عندما تبين أن الألعاب كانت قابلة للعب على نظام المعلومات والترفيه أثناء تحرك السيارة، وقالت الشركة إنها ستعطل هذا الخيار بعد أن قالت NHTSA إنها تدرس الأمر .

ومن التطبيقات الأخرى التى سيتمكن مالكو فولفو تنزيلها قريبًا إلى نظام المعلومات والترفيه الخاص بهم تطبيقي الملاحة Sygic وFlitsmeister ، وشحن تطبيقات ChargePoint و Plugshare؛ وخدمات وقوف السيارات SpotHero و ParkWhiz.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت فولفو أنها ستستخدم شرائح سيارات Qualcomm لتشغيل أنظمة المعلومات والترفيه في Polestar 3 والمركبة الكهربائية القادمة، وتدعى شركة صناعة السيارات أن منصات Snapdragon Cockpit ستجعل الأنظمة أكثر استجابة وأكثر سرعة بمرتين.