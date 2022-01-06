شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستمر القيمة السوقية لشركة آبل فى الارتفاع بعد وصول قيمتها 3 تريليونات دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع باتريك أرمسترونج، رئيس قسم المعلومات في شركة إدارة الاستثمار Plurimi Group، أن تستمر القيمة السوقية لشركة Apple في الارتفاع إلى ما بعد 3 تريليونات دولار، وأن يستمر سعر سهم Apple في النمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد الكلي وفقا لما نقلته CNBC.

كانت أسهم شركة Apple قد ارتفعت خلال تعاملات 3 يناير الجارى، حيث وصل سعر سهم الشركة لمستويات 182.86 $ للسهم لفترة وجيزة، مما دفع القيمة السوقية للشركة لتتجاوز 3 تريليون دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.2% في عام 2022، بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9%.

وقال أرمسترونج لـ قناة CNBC " لا أعتقد أنه سيكون سهمًا يتضاعف بسرعة كبيرة، لكنه سينمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد".

وأضاف أرمسترونج " Apple شركة إيجابية بشكل لا يصدق، من حيث توليد التدفق النقدي والأرباح وحصة السوق وهوامش الربح، إنه بالكاد يكون مثاليًا عندما تنظر إلى كل هذه المقاييس".

في أغسطس 2018، أصبحت شركة Apple أول شركة أميركية يتم طرحها للتداول العام تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وقد تضاعفت قيمتها السوقية ثلاث مرات في أقل من أربع سنوات.

ويرى أرمسترونج أن القيمة السوقية لصانع iPhone ليست مرتفعة بشكل مبالغ فيها مثل بعض الشركات الأخرى.

وكان أرمسترونج قد باع أسهم شركة Apple في فبراير الماضي، قبل أن يشتري المزيد خلال تراجع السهم في شهر ديسمبر.

لكن يبدو أن الجميع ليس متفق مع رأي أرمسترونج.

حيث قالت إيما وول، رئيسة تحليل الاستثمار والبحوث في Hargreaves Lansdown، إنه من المحتمل أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للمستثمرين لشراء أسهم Apple أو Tesla.