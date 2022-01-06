بنك غولدمان ساكس يكشف عن توقعات “إيجابية جداً” لمستقبل البيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

سجلت العملات الرقمية بشكل عام، اليوم انخفاضا ملحوظاً، حيث انخفضت البيتكوين إلى حوالي إلى حوالي 43 ألف دولار، في خطوة يصفها مراقبون بأنه تصحيح مفروض، يسبق ارتفاعاً قوياً في الفترة المقبلة.

من جانبه كشف بنك غولدمان ساكس عن توقعاته حول مستقبل سعر العملية الرقمية بيتكوين، مشيرا إلى أنه يرى بأن هذه العملة ستشهد ارتفاعا قويا خلال السنوات المقبلة.

وقال البنك في تقرير هذا الأسبوع أن عملة بيتكوين يمكن أن تتضاعف، إلى ما يزيد قليلاً عن 100 ألف دولار لكل عملة، في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقال زاك باندل، الرئيس المشارك لقسم صرف العملات الأجنبية العالمية وأسعار الصرف واستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك غولدمان ساكس، في التقرير: “نعتقد أن حصة بيتكوين في السوق سترتفع على الأرجح بمرور الوقت كنتيجة ثانوية للتبني الأوسع للأصول الرقمية”.

ويشار على أن عملة بيتكوين وغيرها من أفضل العملات المشفرة مثل إيثيريوم وبينانس وسولانا وأخرى مثل دوجكوين وشيبا إينو قد شهدت فترة شديدة التقلب في العام الماضي، إلا أنه ورغم ذلك مع ذلك ، استثمر عدد متزايد من كبار مديري الصناديق بما في ذلك ستانلي دروكنميلر وبول تودور جونز وجورج سوروس في عملة بيتكوين.