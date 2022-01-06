مواصفات ساعة “جارمن” الذكية الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة جارمن عن ساعتها الذكية Venu 2 Plus الجديدة، التي تأتي بجسم مصنوع من الاستانلس ستيل بحجم 43 ملم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية الجديدة تأتي بشاشة AMOLED قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح 416×416 بيكسل، كما أنها مزودة ببطارية تستمر حتى 10 أيام.

مساعد صوتي بزر سحري

وتشتمل الساعة على زر يتيح إمكانية تنشيط المساعد الصوتي Google Assistant أو أبل Siri على الهاتف الذكي المتصل.

كما يمكن إجراء المكالمات الهاتفية عبر الساعة الذكية، فضلا عن إمكانية الرد على الرسائل بخاصية “Voice to Text”.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتوفر العديد من الوظائف المتعلقة بالصحة والرياضة، وهي تتوفر بثلاثة ألوان مختلفة، هي: الرمادي الفاتح والأسود والأبيض العاجي.