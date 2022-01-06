فيديو.. تقنية جديدة تتيح التحكم بالحاسوب عبر “إيماءات اليد”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن فريق بحثي من قسم علوم الحاسوب في كلية Cheriton بجامعة واترلو الكندية، من تطوير تقنية جديدة تتيح توسيع نطاق مدخلات أجهزة الحواسيب المحمولة، وإضافة إيماءات اليد بجانب لوحة المفاتيح والفأرة.

وذكر الموقع الإلكتروني لجامعة واترلو، يوم الأربعاء، أن التقنية المطورة Typealike، هي ابتكار في مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب، حيث توسع من تفاعل شاشات الحاسوب المحمول، من خلال تعرفها على إيماءات اليد القريبة من لوحة المفاتيح.

وبحسب ما أورده الفريق البحثي، فإن التقنية الجديدة تسمح للمستخدم بإعطاء أوامر عديدة، دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح أو تحريك الفأرة.

وعن فكرة تطوير التقنية، قال الباحثون: ”لقد بدأ الأمر بفكرة بسيطة تتمحور حول التوصل لطرق جديدة في استخدام كاميرا ويب، موجهة نحو وجه المستخدم، ولكن معظم التفاعل الذي يحدث على جهاز الحاسوب يكون حول اليدين، لذا فكرنا، ماذا يمكننا أن نفعل إذا تمكنت كاميرا الويب من التقاط إيماءات اليد؟“.

ثم أنشأ الفريق البحثي برنامجا حاسوبياً قادرا على فهم إيماءات اليد المميزة في ظروف متغيرة ولمستخدمين مختلفين.

وعن آلية عمل التقنية المطورة، شرح الباحثون أنها تعمل ببرنامج الذكاء الاصطناعي.

وأضافوا أن ”برنامج الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى خوارزميات التعلم العميق للتعرف على هذه الإيماءات، حيث يقوم بعض الأشخاص بالإيماءات بشكل مختلف قليلا، وتختلف الأيدي في الحجم، لذلك تحتاج إلى جمع الكثير من البيانات من أشخاص مختلفين لديهم ظروف إضاءة مختلفة.

وفي اختبارات التقنية، سجّل الفريق البحثي قاعدة بيانات لإيماءات اليد مع عشرات الباحثين المتطوعين.

كما طلبوا من المتطوعين إجراء الاختبارات والاستطلاعات لمساعدة الفريق البحثي على فهم كيفية جعل البرنامج عمليا ومتعدد الاستخدامات قدر الإمكان.

وبعد إجراء الاختبارات، يهدف الفريق البحثي إلى جعل هذه التكنولوجيا سهلة الاستخدام ومباشرة، من خلال إجراء المزيد من البحوث لتطوير برمجيات حاسوبية جديدة.