شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحيوانات تستهدف طبق الإنترنت الفضائى من SpaceX ومخاوف من إلحاق الضرر به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مستخدم تويتر آرون تايلور لقطة عبر الإنترنت لقطط تستخدم طبق الإنترنت الفضائى " Starlink" من SpaceX للبقاء دافئة، وورد في التغريدة أن الطبق يعمل بشكل رائع، حيث اكتشفت القطط أن الطبق يبعث القليل من الحرارة في الأيام الباردة، وتُظهر الصورة الثلج الكثيف يحيط بطبق القمر الصناعي مع تجمع القطط معًا على الجهاز، والذي كان يستخدم وضع Snow Melt لمسح الطبقة العليا من الثلج لتحسين الخدمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه على الرغم من أن اللقطة جميلة، إلا أن المخلوقات الأخرى يمكن أن تنتشر على الطبق وتتلف الجهاز أو تعطل الخدمة.

وتعد Starlink من SpaceX هى خدمة إنترنت قائمة على الفضاء تبث النطاق العريض من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض إلى أطباق على الأرض.

وتخدم الشركة، التى أسسها الملياردير إيلون ماسك حاليًا أكثر من 140 ألف عميل فى 20 دولة، وتم إصدار Snow Melt Mode في ديسمبر 2020، والذي يتضمن إنتاج Starlink حرارة إضافية للتخفيف من ضعف الإشارة الناجم عن تراكم الثلج على وجه محطة المستخدم.

وعلى الرغم من أن Starlink تساعد أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية في الوصول إلى الويب، إلا أن الشركة تعرضت لانتقادات بسبب مساحة التخزين وازدحام المدار بأقمارها الصناعية.

يأتى هذا الادعاء من الصين ووكالة الفضاء الأوروبية الشهر الماضي، حيث أطلقت شركة سبيس إكس ما يقرب من 1900 قمرا صناعيا من ستارلينك في المدار، ومع ذلك، رد ماسك على هذه الادعاءات، قائلاً إن عشرات المليارات من المركبات الفضائية يمكن أن تدور بالقرب من الأرض ونفى الادعاءات بأن شركته تضغط على المنافسين في الفضاء.

وقال ماسك لصحيفة فاينانشيال تايمز: "الفضاء هائل للغاية والأقمار الصناعية صغيرة جدًا"، مضيفا: "هذا ليس موقفًا نقوم فيه بحظر الآخرين بأي شكل من الأشكال.. لم نمنع أي شخص من فعل أي شيء، ولا نتوقع ذلك".

وجادل ماسك بأن كل قمر صناعي يدور حول الأرض في غلافه الخاص به، وهو في الأساس مسار حول الأرض على ارتفاع ثابت معين له قطر أكبر من الأرض نفسها.