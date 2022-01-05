شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن أن يكون لديك حسابان على تويتر بنفس رقم الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تويتر عبارة عن خدمة تدوين مصغر وشبكات اجتماعية أمريكية ينشر المستخدمون عليها ويتفاعلون مع الرسائل المعروفة باسم "التغريدات"، ويمكن للمستخدمين المسجلين نشر التغريدات وإبداء الإعجاب بها وإعادة تغريدها، ولكن لا يمكن للمستخدمين غير المسجلين قراءة التغريدات إلا تلك المتاحة للجمهور.



كيف أقوم بتحديث رقم الهاتف في حسابي؟ ويمكنك إضافة رقم هاتفك لما يصل إلى 10 حسابات، حيث سيظل كل حساب مرتبط به رقم هاتفك يتلقى رسائل نصية قصيرة SMS لطلبات إعادة تعيين كلمة المرور أو ميزات الأمان مثل التحقق من تسجيل الدخول.كيف أقوم بتحديث رقم الهاتف في حسابي؟ يعد تحديث رقم الهاتف على حساب تويتر الخاص بك أمرًا سهلاً للغاية. كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك على الويب أو من خلال التطبيق ثم اتباع التعليمات.





هل يمكن أن يحتوي حسابي على تويتر على عدة أرقام هواتف مرفقة به؟لا يمكن إرفاق أرقام هواتف متعددة بحسابك على تويتر. حتى إذا كان لدى المستخدم هاتف ثنائي الشريحة ، فإنه لا يزال بحاجة إلى تحديد رقم هاتف محمول واحد لإرفاقه بحساب تويتر الخاص به، في الوقت الحالي، لا يوجد خيار لامتلاك حساب تويتر بأرقام متعددة مرتبطة به.





هاتفي ليس معي، كيف يمكنني تسجيل الخروج من تطبيق تويتر؟في حالة ضياع هاتفك أو سرقته ، يمكنك منع أي شخص من الوصول إلى حسابك على تويتر من خلال ما يلي:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك من خلال جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر

- قم بزيارة قسم الإعدادات

- انقر على الخيار "إبطال الوصول إلى التطبيقات التي كانت متصلة بحسابك عبر هاتفك أو جهازك القديم"





هل يمكنني إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بي على تويتر بدون رقم هاتف أو بريد إلكتروني؟يحتاج المستخدم إلى الانتقال إلى صفحة استعادة كلمة المرور على تويتر ثم المحاولة باستخدام اسم المستخدم أولاً، إذا كان اسم المستخدم صالحًا ، فسيطلب تويتر من المستخدم إدخال عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، عند تقديم بريد إلكتروني صالح ، ستتم مشاركة رابط إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني للمضي قدمًا.





هل يقوم تويتر بحذف الحسابات غير النشطة؟يشجع تويتر مستخدميه على استخدام حسابات تويتر الخاصة بهم بنشاط. يُقترح تسجيل الدخول كل 6 أشهر على الأقل للحفاظ على حساب تويتر الخاص بك نشطًا، علاوة على ذلك ، سيتم إزالة الحساب نهائيًا بسبب الخمول المطول.





هل يمكن أن يكون لديك حساب بديل على تويتر؟إذا كان لدى المستخدم أكثر من حساب تويتر ، فيمكنه ببساطة إضافة الحسابات والوصول إليها. علاوة على ذلك ، يتعين عليهم النقر فوق رمز قائمة التنقل، ومن هناك ، يمكن إنشاء حساب جديد أو إضافة حساب موجود.