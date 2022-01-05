شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تكمل بيع منصة MoPub لشركة AppLovin مقابل 1.05مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تويتر أنها أكملت بيع منصتها الإعلانية للهاتف المحمول، MoPub ، إلى شركة تصنيع ألعاب الهاتف المحمول ومزود برامج التسويق AppLovin Corporation مقابل 1.05 مليار دولار، حيث تم الإعلان عن الصفقة لأول مرة في أكتوبر 2021.

وقال Bruce Falck ، المدير العام لشركة Twitter: "مع اكتمال بيع MoPub ، نواصل تركيز جهودنا على تحسين الإعلانات عبر منصتنا، هدفنا هو تحقيق نمو أسرع في المجالات الرئيسية وتسريع تطوير منتجاتنا".

وستنهي منصة MoPub ، بما في ذلك وساطة الشبكة وعروض الأسعار المتقدمة والسوق، في 31 مارس 2022، وقال تويتر إن لوحة القيادة والتقارير MoPub ستكون متاحة حتى 8 أبريل.

وقالت منصة التدوين المصغر: "سيستفيد الناشرون من فترة انتقالية مدتها 90 يومًا من الاقتراب من الانتقال من منصة MoPub. ستساعد AppLovin العملاء بشكل مباشر في انتقالهم إلى منصة AppLovin MAX".

وفي وقت الصفقة، تم استخدام برنامج MoPub بواسطة 45000 تطبيق جوال لإدارة تسييلها، ولقد وصل إلى 1.5 مليار مستخدم قابل للتوجيه حول العالم، وتخطط تويتر لمضاعفة إيراداتها السنوية لتصل إلى 315 مليون مستخدم على الأقل في عام 2023.