شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة إعادة النشر الجديدة بتيك توك لمشاركة المقاطع مع الأصدقاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر TikTok زر "إعادة النشر" في تطبيقه الذي يسمح للمستخدمين بإعادة مشاركة مقطع مع متابعيهم بسرعة.

الميزة الجديدة، التي وصفتها الشركة بأنها اختبار مبكر ، ليست متاحة للجميع حتى الآن ، على الرغم من ظهورها لعدد من المستخدمين خلال الأيام العديدة الماضية.

وقال متحدث باسم TikTok في بيان: "حاليًا ، نجرب طريقة جديدة للأشخاص لمشاركة مقاطع فيديو TikTok التي يستمتعون بها".

وتظهر الميزة على شكل زر "إعادة إرسال" أصفر جنبًا إلى جنب مع ميزات المشاركة الأخرى للتطبيق. تشير TechCrunch إلى أن إعادة نشر مقطع ما لن تنشره في ملفك الشخصي ، ولكنها ستدفع الفيديو إلى خلاصات "For You" الخاصة بأصدقائك.

ويمكنك أيضًا إضافة تعليق موجز يظهر مع المقطع حتى يتمكن أصدقاؤك من رؤية "سبب إعادة نشر هذا الفيديو."

وعلى الرغم من أن TikTok معروف منذ فترة طويلة للمستخدمين الذين يقومون بإعادة مزج وإعادة مشاركة مقاطع بعضهم البعض إلى ما لا نهاية ، فإن زر إعادة النشر هو المرة الأولى التي يكون فيها التطبيق يشبه إعادة التغريد - القدرة على إعادة مشاركة مقطع فيديو سريعًا من خلاصتك كما هي. كما يشير موقع TechCrunch ، قد يتعامل TikTok بحذر مع الميزة لأن جعل إعادة تدوير المنشورات أمرًا سهلاً للغاية قد يلوث خلاصات "For You" الخاصة بالمستخدمين ، والمعروفة بكونها مفرطة التخصيص.

قد يكون هذا هو السبب في أن الشركة تحد من ظهور إعادة النشر للأصدقاء الذين يتابعون بعضهم البعض ، على الأقل في الوقت الحالي. في مكان آخر، تبحث الشركة في طرق أخرى لخلط أنواع مقاطع الفيديو التي يشاهدها الأشخاص في توصياتهم ، بما في ذلك الحد من "مجموعات" المحتوى الذي قد يمثل مشكلة.