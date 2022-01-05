محمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 8 ثواني

رزق المغني السعودي محمد محمد عبده (72 عاما) بمولد صباح اليوم الأربعاء، سماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وغرد محمد عبده عبر حسابه على “تويتر” معلنا الخبر، وكتب: “الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله”.

وتفاعل مغردون مع الخبر، وقدموا له التهنئة بمولوده الجديد.

وسلمان الصغير هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي، إذ أعلن في 2018 عن مولده اسماها “العنود” وكانت هي العاشرة بين إخوانها.