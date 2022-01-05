OnePlus 10 Pro.. أول هاتف ذكي في الأسواق 2022

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت شركة OnePlus الصينية المصنعة للهواتف الذكية عن أول هواتفها الجديدة لعام 2022، OnePlus 10 Pro.

وكشف موقع “إنجادجت” عن كافة المعلومات التي أعلن عنها للهاتف الجديد حتى الآن، والذي يطرح بشاشة بقياس 6.7 بوصة، بدقة LTPO.

يأتي الهاتف بالجيل الأحدث من المعالج من فئة Snapdragon 8 Gen 1، بالإضافة لشاحن بسرعة 80 واتا، وخاصية شحن لاسلكي بسرعة 50 واتا.

وبطارية الهاتف الجديد OnePlus 10 Pro، تأتي بسعة 5000 أمبير/ساعة، ويدعم الهاتف نظام التشغيل الأحدث أندرويد 12.

وعن كاميراته، يتوقع “إنجادجيت” أن يطرح هاتف OnePlus 10 Pro، الجديد بكاميرا بمعدل استشعار يتراوح ما بين 48 و 50 ميجا بكسل.

ومن المقرر أن تعلن رسميا ماركة OnePlus عن كافة اصدارات الهاتف الجديد 10 برو يوم 11 يناير الجاري، مع الكشف عن كافة التكلفة التي ستطرح بها إصداراته للأسواق.