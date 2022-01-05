شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتوقع ركودا عالميا للإقتصاد خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX ، توقعات غير متفائلة للاقتصاد لعام 2022، حيث توقع الملياردير التكنولوجي مؤخرًا بداية ركود عالمي في تغريدة، ووفقًا لماسك، سيشهد العالم أزمة اقتصادية أو مالية هذا العام نفسه.

ومع ذلك، لم يضف أي تفاصيل أخرى للتعليق، ولا يوجد سبب لكيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، حيث جاء هذا التعليق كرد على تغريدة سُئل فيها "متى تعتقد أن الركود القادم سيكون؟"، وأجاب ماسك، "إن التنبؤ بالاقتصاد الكلي يمثل تحديًا، على أقل تقدير، ربما يكون شعوري الداخلي في ربيع أو صيف 2022، ولكن في موعد لا يتجاوز 2023 ".

يذكر أنه في وقت سابق، نشر مستخدم تويتر كريستوفر ميمز قائمة بالوحيد العالمي من قطاعات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والمستهلكين وتجارة التجزئة والسيارات والنقل وما إلى ذلك، وسأل: "هناك 936 شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار في العالم اليوم، كيف يبدو هذا المخطط بعد 5 سنوات على سبيل المثال؟ "

أجاب ماسك: "إذا كان التاريخ دليلاً ، فلن يتمكن الكثيرون من تجاوز الركود التالي".