شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تختبر زر إعادة النشر لمشاركة المقاطع مع الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر TikTok زر "إعادة النشر" فى تطبيقها الذى يسمح للمستخدمين بإعادة مشاركة مقطع مع متابعيهم بسرعة، والميزة الجديدة التى وصفتها الشركة بأنها اختبار مبكر ليست متاحة للجميع حتى الآن، على الرغم من ظهورها لعدد من المستخدمين خلال الأيام العديدة الماضية، وفقا لتقرير engadged .

وقال متحدث باسم TikTok فى بيان: نجرب حاليا طريقة جديدة للأشخاص لمشاركة مقاطع فيديو TikTok التى يستمتعون بها، وتظهر الميزة على شكل زر "إعادة نشر" أصفر جنبًا إلى جنب مع ميزات المشاركة الأخرى للتطبيق، وتقول التقارير أن إعادة نشر مقطع الفيديو لن تتم إلى ملفك الشخصى ولكنه سيدفع بالفيديو إلى أصدقائك، ويمكنك أيضًا إضافة تعليق موجز يظهر مع المقطع حتى يتمكن أصدقاؤك من رؤية "سبب إعادة نشر هذا الفيديو."

وعلى الرغم من أن TikTok معروف منذ فترة طويلة للمستخدمين الذين يقومون بإعادة مزج مقاطع بعضهم البعض وإعادة مشاركتها إلى ما لا نهاية ، فإن زر إعادة النشر هو المرة الأولى التي يكون فيها التطبيق يشبه إعادة التغريد، والقدرة على إعادة مشاركة مقطع فيديو سريعًا من خلاصتك كما هي، كما يشير موقع TechCrunch أن TikTok قد يتعامل بحذر مع الميزة لأن إعادة تدوير المنشورات أمرًا سهلاً للغاية إلا أنه قد يلوث خلاصات "For You" الخاصة بالمستخدمين والمعروفة بكونها مفرطة التخصيص.

وقد يكون هذا هو السبب في أن الشركة تحد من ظهور إعادة النشر للأصدقاء الذين يتابعون بعضهم البعض، على الأقل في الوقت الحالى.

وفي مكان آخر، تبحث الشركة فى طرق أخرى لخلط أنواع مقاطع الفيديو التى يشاهدها الأشخاص فى توصياتهم ، بما في ذلك الحد من "عناقيد المجموعات" فى المحتوى الذى يحتمل أن يكون إشكاليًا.