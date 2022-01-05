سامسونج تعلن عن “Odyssey Neo G8” بإصدار صغير الحجم من شاشة الألعاب المنحنية

أعلنت شركة Samsung عن إصدار اصغر في الحجم من شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Neo. Odyssey Neo G8 وهي شاشة ألعاب مقاس 32 بوصة بنفس الانحناء 1000R لشاشة Odyssey Neo G9 التي سعرها 2500 دولار ومقاس 49 بوصة. يشير R إلى نصف القطر ، وبالمقارنة مع انحناء 1800R و 1500R ، وكلاهما شائع في سوق الشاشات ، تتخصص Samsung في الانحناء 1000R الذي يعد أكثر انحناءًا. فهو يجعل 1800R تبدو وكأنها لوحة مسطحة. وبالمثل ، يتمتع G8 بسطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع ويعد بجودة صورة رائعة من خلال لوحة Quantum Mini-LED.

شاشة Odyssey Neo G8 من سامسونج

لم تشارك Samsung سعرًا أو تاريخ إصدار لـ Odyssey Neo G8 ، لكنها تقدم فقط بعض الصور والتفاصيل حتى تاريخ لاحق. بصرف النظر عن الاختلاف في الحجم ، تتمتع Odyssey Neo G8 بلغة تصميم مشابهة للغة G9 ، على الرغم من أن الاختلاف الرئيسي هو أن G8 تعزز الدقة من QHD Plus إلى 4K. والجدير بالذكر أن Samsung تقول أن هذه هي أول شاشة 4K تدعم معدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية. كما أنه متوافق مع AMD FreeSync Premium Pro وتقنية المزامنة التكيفية G-Sync من Nvidia ، لذلك يجب أن تعمل ألعابك بدون تقطيع ، بافتراض أن وحدة معالجة الرسومات لديك قوية بما يكفي لدفع دقة 4K بمعدلات إطارات سريعة.

اختارت Samsung مشاركة هذه الأخبار قبل هجوم إعلانات CES 2022 مباشرة

على الرغم من أننا سنضطر إلى الانتظار حتى ما بعد المعرض التجاري لمعرفة المزيد عن Odyssey Neo G8 ، مثل السعر والتوافر.

اقرأ أيضاً : هل سيتم الغاء CES 2022 بسبب الجائحة؟