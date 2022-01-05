شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت Outlook يحصل على إيموجى جديدة.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت مؤخرا دعم ردود الفعل على الرسائل المرسلة عبر تطبيق Outlook لمستخدمي iOS وأندرويد، لكن لا تزال الشركة ملتزمة بإصدار الميزة في الوقت المحدد، ولكن الأمر الأكثر إثارة هو أن أولئك الذين يستخدمون Outlook على الويب لن يشعروا بالإهمال لأن عملاق التكنولوجيا قد وعد بإضافة المزيد من ردود الفعل إلى عميل الويب.

وفى صفحة خارطة طريق Microsoft 365 أكدت مايكروسوفت أن Outlook على الويب سيحصل على المزيد من ردود الفعل إلى جانب رمز الإبهام لأعلى، وبعبارة أخرى ستتمكن أيضًا من الرد على رسائل البريد الإلكتروني بالحب أو الاحتفال أو الضحك أو المفاجأة أو الحزن، وبالطبع لديك القدرة الحالية على الرد على البريد الإلكتروني بإعجاب.

ووفقًا للمدونة ستظهر هذه الميزة في Outlook على الويب الشهر المقبل ، فبراير، وتشير صفحة الدعم أيضًا إلى أنه سيكون إصدارًا مستهدفًا، مما يعني أنه لن يتمكن كل شخص يستخدم عميل البريد الإلكتروني من Microsoft على الويب من رؤية الميزة قيد التنفيذ الشهر المقبل، وقد تقوم الشركة أيضًا أولاً بإصدار الميزة لمشتركي Office Insider قبل إتاحتها لعامة الناس.

لكن للأسف لا نعرف حاليًا بالضبط متى سيتم طرح الميزة في فبراير، لكن من المحتمل جدًا أن تجعل Microsoft ميزة ردود الفعل متاحة لجميع عملائها في Outlook دفعة واحدة، ومع ذلك بخلاف عميل الويب سيحصل Outlook لـ iOS و أندرويد على الميزة عبر تحديث التطبيق.