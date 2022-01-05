شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل ميزة هامة من Siri مع نظام التشغيل iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق سلسلة iPhone 13 العام الماضي ، بدأت أبل أيضًا في طرح نظام التشغيل IOS 15، حيث تم الكشف عن iOS 15 لأول مرة في WWDC في يونيو ، وهو يجلب بعض الميزات البارزة مثل متصفح Safari المعاد تصميمه ، و SharePlay ، و Focus Mode ، والنص المباشر ، والبحث الافتراضي، والعديد من الميزات الأخرى.

وقد جلب التحديث أيضًا ميزات أمان وخصوصية جديدة، ولكن وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، فقد أزال نظام التشغيل الجديد أيضًا ميزة من مساعد أبل الصوتي Siri، فوفقًا للتقرير ، لم يعد بإمكان Siri تقييم الأغاني التي يتم تشغيلها على تطبيق أبل Music في نظام التشغيل iOS 15 أو إصدار أحدث.

مع نظام التشغيل iOS 8 ، أضافت أبل القدرة على تقييم الأغاني في تطبيق أبل Music، وباستخدام هذه الميزة ، تمكن المستخدمون من تقييم أغنية من أصل خمسة من خلال المساعد الصوتي أثناء الاستماع من خلال سماعات الأذن أو عندما يكون الهاتف متصلاً بـ CarPlay.

وعلى الرغم من أنها قد لا تبدو ميزة كبيرة ، إلا أنها كانت مفيدة جدًا للأشخاص الذين تمكنوا من إنشاء قوائم تشغيل ذكية على التطبيق بناءً على تقييماتهم، ووفقًا للمنشورات على Reddit و أبل Support Communities ، عندما يحاول المستخدم تقييم أغنية على أبل Music ، يرد Siri "أنا آسف ، أخشى أنني لا أستطيع فعل ذلك" ، أو بعض الأشكال الأخرى. لم يُعرف بعد سبب إزالة القدرة على تقييم الأغاني من المساعد الصوتي.