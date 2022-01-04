شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرسيدس بنز تكشف عن سيارة كهربائية تسير أكثر من 620 ميلا بشحنة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مرسيدس بنز النقاب عن سيارة كهربائية تدعي أنها سوف تكون قادرة على التشغيل لأكثر من 620 ميلا قبل أن تحتاج إلى إعادة شحن، وإذا حدث ذلك بالفعل فإن مرسيدس Vision EQXX ستفوق نطاق Lucid Air Dream Edition بأكثر من 100 ميل و Tesla Model S Long Range Plus بحوالي 220 ميلاً، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وقال رئيس مرسيدس بنز Ola Källenius: "إن سيارة Mercedes-Benz Vision EQXX هي الطريقة التي نتخيل بها مستقبل السيارات الكهربائية".

واستنادًا إلى عمليات المحاكاة التي تنتجها شركة صناعة السيارات، ستستخدم Vision EQXX أقل من 10 كيلو واط في الساعة للسفر لمسافة 62 ميلًا على الطرق العامة، مما يوفر كفاءة تزيد عن 6 أميال لكل كيلو واط فى الساعة، وتحولت مرسيدس إلى استهلاك الوقود الأحفورى وتقول إن هذا يقارب "الرقم الذهبي" 1 لتر من البنزين لكل 62 ميلاً.

كما أن البطارية نصف حجم و 30% أخف من البطارية الموجودة فى EQS ومع ذلك لا يزال لديها قدرة تقارب 100 كيلو واط في الساعة، علاوة على ذلك توجد ألواح شمسية فائقة الرقة على السطح يمكن أن تضيف ما يصل إلى 25 كم (15.5 ميلاً) من المدى.

كما إن Vision EQXX هى سيارة خفيفة الوزن (1750 كجم أو 3858 رطلاً) تم تحسينها من الناحية الديناميكية الهوائية، وتقول شركة صناعة السيارات أنه مع معامل السحب 0.17 cd ، فإن EV هي أكثر ديناميكية هوائية من كرة القدم (التي تحتوي على قرص مضغوط من 0.18 إلى 0.2)، علاوة على ذلك تدعى مرسيدس أن 95% من طاقة البطارية يتم توجيهها إلى العجلات.

وعملت فرق من مراكز البحث والتطوير في مرسيدس مع مهندسي الفورمولا 1 وفورمولا إي على هذا المفهوم، واستخدموا الأدوات الرقمية لتقليل الفاقد والوزن عن طريق التخلص من المواد الزائدة العجلات المصنوعة من المغنيسيوم وأقراص المكابح المصنوعة من سبائك الألومنيوم، ويستخدم Vision EQXX المواد المعاد تدويرها والنباتية أيضًا.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية ، فإن نظام المعلومات والترفيه في Vision EQXX يحتوي على شاشة واحدة بحجم 47.5 بوصة صغيرة بدقة 8K مثل Hyperscreen فى EQS ، ويمتد عرض المقصورة بالكامل تقريبًا على الرغم من أن هذه شاشة من قطعة واحدة، وعملت شركة صناعة السيارات مع NAVIS Automotive Systems على نظام ملاحة به وظائف التكبير والتمرير التي تتضمن عرض القمر الصناعى.