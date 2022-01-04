شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تتبع الرحلات الجوية على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي iOS وتسافر كثيرًا أو تخطط لذلك، فلا يمكنك دخول 2022 دون معرفة هذا حيلة iPhone لتتبع الرحلات الجوية، أصبح إدخال أرقام الرحلات وأسماء الطائرات في جوجل للحصول على معلومات الرحلة شيئًا من الماضي لمستخدمي iPhone الذين يستخدمون هذه الحيلة البسيطة.

وبفضل تحديث iOS الجديد قبل بضعة أسابيع ، كل ما يتعين على المستخدمين فعله للحصول على معلومات الرحلة هو إدخال رقم شركة الطيران ورقم الرحلة في رسالة نصية وفقا لما نقله موقع ذى صن.

على سبيل المثال، إذا تم اصطحابك من قبل أحد أفراد العائلة في المطار وأردت إرسال تحديثات له حول رحلتك من لوس أنجلوس إلى نيويورك ، فكل ما عليك فعله هو كتابة "رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 118" في مربع iMessage .

ويمكنك أيضًا استخدام رمز الاختصار المكون من حرفين لشركات الطيران بعدة طرق أيضًا (على سبيل المثال AA 118 أو AA118) ، وستعمل جميعها بنفس الطريقة.

وبمجرد الضغط على إرسال، يجب تسطير النص، للإشارة إلى أن الميزة تعمل.

يمكنك النقر فوق الرسالة النصية والتي ستكشف عن خيارين: (1) معاينة الرحلة (2) نسخ رمز الرحلة.

إذا نقرت أنت أو الشخص الموجود على الطرف المتلقى للرسالة على "معاينة الرحلة"، فيمكنك عرض جميع المعلومات المتعلقة بالرحلة مثل وقت المغادرة ووقت الوصول والوقت المتبقى على الرحلة.

تعرض الميزة المفيدة أيضًا أرقام البوابة والمحطة وأرقام مطالبة الأمتعة، بالإضافة إلى خريطة تتعقب الرحلة في الوقت الفعلى.

من المهم ملاحظة أنه لن تظهر جميع رموز الرحلات الجوية وشركات الطيران في هذه الميزة.

مع ذلك فإن بعض رموز الاختصار المكونة من حرفين لا تعمل أيضًا ؛ في تشغيل اختباري، لم يظهر كود JetBlue المكون من حرفين (B6).

ومع ذلك يجب أن يسهل الوصول إلى معظم الرحلات الداخلية الأخرى وحتى بعض الرحلات الدولية (مثل تلك التي تعمل على الخطوط الجوية البريطانية) من خلال هذه الخدعة.