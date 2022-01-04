شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن كيفية تبادل العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا حاولت إنشاء رسم بياني لاهتمام الناس بشراء العملات المشفرة، فمن المرجح أن يكون مشابهًا جدًا للرسم البياني لسعر البيتكوين، حيث يغذي الاهتمام بالنقود الرقمية قصة صعود عملة Dogecoin، وهي عملة تم إنشاؤها على سبيل المزاح للسخرية من بتكوين، ولكنها ارتفعت بشكل كبير واحتلت مرتبة متقدمة بين العملات المشفرة بالعالم، بعد تغريدة من الملياردير التقني الحاصل على الجنسية الأمريكية إيلون ماسك.

وبطريقة أو بأخرى هناك المزيد من الأشخاص على استعداد لشراء العملات المشفرة والبحث عن الأماكن التي يمكن القيام بها، تبادل العملات المشفرة ومنصات الاستثمار التقليدية والمبادلات الفورية وتطبيقات تسجيل النقد - وهذه مجرد بداية رحلة طويلة.

التبادلات التقليدية ومنصات الاستثمار

وفقا لتقرير نقله موقع Techbooky ، بدأ تبادل العملات المشفرة بكميات كبيرة بما يكفي على وجه التحديد من خلال منصات تداول متخصصة. وأصبحت الأصول الرقمية متاحة للشراء على الخدمات التي تخصصت سابقًا في تداول العملات والمعادن الثمينة وما إلى ذلك.

الميزة التي لا جدال فيها لهذه الخدمات هي إمكانية التبادل المباشر للأموال الورقية للعملات المشفرة ومجموعة واسعة من الأساليب لتجديد الإيداع بالدولار الأمريكى أو بعملة وطنية أخرى. هذه هى الطريقة الأكثر ملاءمة لشراء العملات الرقمية لأولئك الذين ليس لديهم مصدر دخل من العملات المشفرة.

توفر جميع الخدمات التقليدية تقريبًا إمكانية الوصول إلى الوظائف فقط بعد تسجيل حساب. حتى تحصل عليها من المستحيل تقنيًا تبادل العملات المشفرة بسرعة. بالإضافة إلى التسجيل يعد التحقق من الحساب مطلوبًا عالميًا تقريبًا، أي توفير بطاقة هوية وبعض المعلومات الشخصية الأخرى.

لأي عمليات على الخدمة التقليدية، يتم تحصيل عمولة بالإضافة إلى ذلك تدعم كل منصة عددًا محدودًا من العملات وأزواج التداول. هذه هي أكثر عيوب الخدمات الكلاسيكية شيوعًا.

تختلف تصنيفات بورصات العملات المشفرة الأكثر ملاءمة في مصادر مختلفة اختلافًا كبيرًا ، ولكن كقاعدة عامة ، فإنها تتميز دائمًا بـ Binance و Coinbase و e-Toro و Kraken.

طلبات الدفع والنقد

شراء العملات المشفرة متاح أيضًا في بعض أنظمة الدفع الإلكترونية. وتشمل هذه CashApp و PayPal و Venmo. من المحتمل أن تكون بديلاً جيدًا للتبادلات ، لكن هذه مسألة مستقبلية. يقتصر اختيار العملات على Bitcoin (باستثناء CashApp ، حيث تتوفر Litecoin و Bitcoin Cash و Ethereum بشكل إضافي. تفرض التطبيقات عمولات عالية ، ولديها قيود على كمية مشتريات العملة المشفرة ولا يمكن سحب الأموال إلى محفظتك الخاصة في كل مكان، هذه الوظيفة متاحة فقط من CashApp.

خدمات التبادل الفوري

إذا كان لديك بالفعل عملة مشفرة تم الحصول عليها بأي طريقة قانونية وترغب في استخدام تبادل موثوق به من Monero إلى BTC لمبادلة العملات بسرعة ، فمرحبًا بك في Alligat0r.

خوارزمية تبادل العملات بسيطة للغاية، أولاً ، تحتاج إلى ملء الحقول الفارغة لأداة التبادل ، خطوة بخطوة مع الإشارة إليها:

في الحقل العلوي - العملة المراد بيعها وكمية العملات المعدنية.

في الحقل السفلي - لشراء عملة معدنية.

عنوان المحفظة المشفرة.

ثم تقوم بتجديد الإيداع بالمبلغ المطلوب والنقر فوق الزر "استبدال".

ويمكن اعتبار مهمتك مكتملة فجميع العمليات الحسابية اللازمة من البحث عن المعاملات الحالية والمقارنة مع المعلمات المحددة وفيما بينها وإيداع العملة المعدنية في المحفظة يعمل النظام تلقائيًا.

والبريد الإلكتروني اختياري ، يتم توفير هذا الحقل للحالات التي يحتاج فيها المستخدم إلى إيصال يشير إلى تفاصيل المعاملة.

يتم إجراء عمليات الصرف على Alligat0r دون تسجيل أو تحقق أو أي قيود على حجم وحجم المعاملات. تدعم المنصة أكثر من 300 قطعة نقدية وأكثر من 60.000 زوج من العملات المشفرة.