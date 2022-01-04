شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدنمارك تتعهد برحلات جوية داخلية "خضراء" بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعهد رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، بأن تكون الرحلات الداخلية للأمة الأوروبية "خضراء" بحلول عام 2030، وكجزء من خطاب العام الجديد، قالت إنه بحلول عام 2025 يجب أن تتاح للدنماركيين فرصة الطيران خضراء على طريق محلي ".

وأضافت أنه "بحلول عام 2030 على أبعد تقدير، يجب أن نكون قادرين على الطيران باللون الأخضر تمامًا عندما نطير محليًا في الدنمارك، كان ذلك جزءًا من التزام أوسع من قبل الزعيم بتشديد الإجراءات ضد الملوثات وبدء التحول الأخضر في البلاد.

ومع ذلك، هناك أسباب تدعو للقلق من إمكانية الوصول إلى مثل هذا الموعد النهائى الطموح، بالنظر إلى عدم وجود بدائل جاهزة وقد لا تنجح الطائرات الكهربائية أبدًا، والطيران الهيدروجين رغم أنه واعد أكثر إلا أنه ليس جاهزًا في أي مكان ليتم نقله إلى أسطول شركة طيران كبرى، ناهيك عن أن الهيدروجين المنتج مصدره فقط نتيجة للتحليل الكهربائي المدعوم من الطاقة المتجددة الزائدة .

وقالت EnergiWatch إن سياسة الدنمارك الدائمة المتمثلة فى انتظار ظهور تقنيات الرصاصة السحرية تؤتى ثمارها لن تساعدها فى الوصول إلى التزاماتها الدولية بشأن الانبعاثات المناخية.

ومع ذلك، اتخذت الدنمارك خطوات أكثر من بعض البلدان للمساعدة فى التحول نحو تقنيات خالية من الكربون، وأصدرت الدولة بالفعل موعدًا نهائيًا صارمًا لإنهاء التنقيب عن النفط والغاز وهي لاعب كبير في صناعة طاقة الرياح، وفي بداية عام 2021 التزمت ببناء جزيرة اصطناعية يمكنها جمع وتخزين الطاقة من مزارع الرياح الدنماركية، بما يكفي لتزويد 10 جيجاوات.

وفى الوقت نفسه تأمل الدولة في إمكانية استخدام أي طاقة رياح زائدة لتشغيل جهاز التحليل الكهربائى، مما يساعدها على تطوير جانب لطيف كمنتج للهيدروجين .