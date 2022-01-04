شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضع خططًا لـMetaverse باستخدام نظارات الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال "metaverse" هو الاتجاه التالى الذي تضعه غالبية شركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء العالم في العام الجديد 2022، فى حين أن البعض الآخر لا يزال بعيدًا عن التفكير فيما إذا كان سيغير العالم بنجاح أم سيكون مشروعًا مربحًا أم لا، فإن metaverse يحافظ على جذب الانتباه من أماكن متنوعة لا يتوقعها المرء.

بينما أعاد فيسبوك تسمية علامته التجارية Meta من أجل بيع رؤيتها للمستقبل، أعلنت مايكروسوفت عن خطط مستقبلية لتطبيقات metaverse ثلاثية الأبعاد لأجهزة Xbox والألعاب، لم يتم استبعاد Google كذلك حيث كانت قد احتفظت بعملها على سر أجهزة الواقع المعزز، لكن يبدو أن هذا قد تغير مؤخرًا. تحاول الشركة وتركز على ترك بصماتها على metaverse.

وفقًا للتقارير الإخبارية، تخطط جوجل لترك بصمتها على المساحات الافتراضية من خلال استحواذها العام الماضي على North. واشترت الشركة في عام 2020 صانع النظارات الذكية بعد أن فشل المشروع في توفير خليفة لأجهزتها الأولية بالشراكة مع Intel وفقا لما نقله موقع Techbooky.

في الوقت الحالي لا يزال من غير الواضح ما الذي تنوي جوجل فعله مع North بعد الاستحواذ عليها ، سواء كانت ستطلق سماعة رأس مؤقتة أو تظل تركز على النظارات الذكية.

على الرغم من أن North كان لديها مشاريع أخرى جارية قبل الاستحواذ، إلا أن أجهزتها الأكثر بروزًا كانت Smart Glass، والتي سمحت بإقران العدسات الطبية مع شاشة عرض، أيضًا مع ميكروفون مدمج وعناصر تحكم في الحلقة ارتداها المستخدمون حول أصابعهم. تعمل النظارات الذكية مثل شاشة العرض، حيث يتمتع المستخدمون بالقدرة على تلقي الإشعارات الواردة أو حتى التنقل خطوة بخطوة في نزهة على الأقدام.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أطلقت جوجل أول نظارات لها للمطورين، على الرغم من أن الإصدار التجارى لم ينتهِ أبدًا في أي وقت، بدت النظارات للمطورين وكأنها رؤية للمستقبل، هذا النوع من المشاريع للعودة إليه بمجرد تحسين التكنولوجيا التي تقف وراءه.

بالنسبة لعملاق البحث، قد يكون هذا الاتجاه المعاكس هو الوقت المثالي للمحاولة مرة أخرى بفضل التقدم التكنولوجي - وقد يجعل استحواذها على الشمال كل ذلك ممكنًا.

يأتي هذا التحديث على خطط جوجل المستقبلية بعد أسابيع قليلة فقط من قيام الشركة بتوظيف رفيع المستوى لقيادة تطوير نظام تشغيل AR، تشير جميع الدلائل إلى حقيقة واحدة وهي أن هناك إمكانات كبيرة للتقدم الكبير في هذا المجال لأجهزة الواقع المعزز التي تأتي في عام 2022.