لقب عالمي جديد لـ “أبل”.. القيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

حققت شركة أبل قفزة تاريخية، الاثنين، إذ تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في العالم يتم تداول أسهمها علنًا تصل إلى هذه القيمة.

وارتفعت سهم أبل، الاثنين، بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 182.88 دولار، متجاوزًا 182.85 دولار للسهم، وهو السعر المطلوب لتصل قيمة الشركة إلى 3 تريليونات دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل لأول مرة عتبة 1 تريليون دولار في أغسطس/آب عام 2018 وتجاوزت 2 تريليون دولار في أغسطس 2020.

وارتفعت أسهم أبل بنسبة 35٪ تقريبًا في عام 2021، حيث استفادت الشركة من ازدهار الطلب على هاتف آيفون 13 الجديد وإصدارات قديمة أخرى، بالإضافة إلى خدمات الاشتراك مثل Apple Music وApple TV وiCloud وApp Store.

وقفزت المبيعات ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، والذي انتهى في سبتمبر، كما تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدًا أيضًا.

ولكن قد لا تظل أبل طويلا الشركة الوحيدة التي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار مع اقتراب شركات أخرى، إذ تبلغ قيمة مايكروسوفت الآن حوالي 2.5 تريليون دولار والقيمة السوقية لشركةAlphabet المالكة لغوغل تبلغ حوالي 2 تريليون دولار.