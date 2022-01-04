علوم وتكنولوجيا

تسريبات جديدة ومميزة عن iPhone 14 المُرتقب

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 4 ساعات
شركة آبل

شركة آبل

أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر بلومبيرغ “Bloomberg” اليوم على خطط ابل لدعم سلسلة iPhone 14 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

حيث أشار “Mark Gurman” في تقريره الأخير الذي نشر في بلومبيرغ إلى أن ابل تتخلص من تصميم نتوء الشاشة في 2022، حيث تنطلق سلسلة iPhone 14 بتصميم ثقب الشاشة.

كما أوضح التقرير أن ابل تدعم MacBook Air هذا العام بشريحة معالج M2، ويدعم جهاز iPad Pro للعام 2022 ميزة الشحن اللاسلكي.

أيضاً من المتوقع أن تنتقل تقنية FaceID إلى أسفل الشاشة في سلسلة iPhone 14 بعد تحول ابل لتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يؤكد التقرير على أن ابل تطور هذه التقنية منذ فترة إستعداداً للكشف عنها رسمياً في خريف هذا العام.

من جانب أخر أوضح “Gurman” أن معالج M2 الجديد يأتي بآداء أسرع من الإصدار الحالي، كما يأتي بعدد 8 أو 9 أو 10 من الأنوية، ومن المتوقع أن تدعم الشريحة الجديدة أجهزة Mac Pro إلى جانب نظارة ابل للواقع الإفتراضي أو المعزز.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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