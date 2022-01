شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات Verizon وAT&T ترفض طلبا لتأجيل توسعات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في معركة مستمرة بين إدارة الطيران الفيدرالية وشركات الطيران فى الولايات المتحدة الأمريكية، ضد FCC و Verizon و AT&T بشأن الإطلاق المخطط له لخدمة 5G متوسطة النطاق، ترفض شركات الاتصالات المتنقلة طلبًا من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لتأخير لمدة أسبوعين.

في وقت سابق من هذا العام، باعت إحدى مزادات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) حقوق الناقلتين لاستخدام ما يسمى بترددات "النطاق C" بسعر يقارب 70 مليار دولار.

وتحرص Verizon وAT&T على طرحها بالإضافة إلى تقديم اتصال 5G فائق السرعة في مناطق محددة باستخدام تقنية الموجات المليمترية عالية النطاق و 5G أبطأ بكثير على الترددات منخفضة النطاق، سيوفر الطيف الجديد أداءً متقطعًا على مناطق أوسع بكثير. يستخدم T-Mobile حاليًا طيفًا متوسط ​​النطاق ليس في النطاق C وفقا لما نقله موقع The verege.

ذكرت بلومبرج ورويترز أنه في خطاب رد اليوم من الرئيسين التنفيذيين، قالت الشركات، التي سبق لها التنازل عن طلب تأخير لمدة 30 يومًا ووافقت على تقليل قوة إشاراتها، لا يقترحون البدء في استخدام طيف النطاق C لتوسيع خدمات 5G، ولكن مع الالتزام بتجنب الانتشار حول مطارات معينة لمدة ستة أشهر، قائلين إن نظامًا مشابهًا موجود بالفعل في فرنسا، ومع ذلك يعتمد هذا الالتزام على "شرط أن تلتزم إدارة الطيران الفيدرالية وصناعة الطيران بفعل الشيء نفسه دون تصعيد مظالمهم، التي لا أساس لها من الصحة ."

ورد فى الرسالة:

" في ليلة رأس السنة الجديدة، قبل خمسة أيام فقط من نشر طيف النطاق C-Band، تلقينا رسالتك تطلب منا اتخاذ المزيد من الخطوات التطوعية - على حساب الملايين من عملائنا من المستهلكين والشركات والعملاء الحكوميين - لمساعدة صناعة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية مرة أخرى بعد الفشل في حل المشكلات في فترة التأخير المكلفة التي تبلغ 30 يومًا، والتي لم نعتبرها أبدًا فترة أولية ".

"في جوهره يطلب إطار العمل المقترح الخاص بك أن نوافق على نقل الإشراف على استثمارات شركاتنا بمليارات الدولارات في 50 منطقة حضرية غير مسماة تمثل حصة الأسد من سكان الولايات المتحدة إلى إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لعدد غير محدد من الأشهر أو السنوات، والأسوأ من ذلك، أن الاقتراح موجه لشركتين فقط، بغض النظر عن شروط التراخيص التي تم بيعها بالمزاد العلني ومنحها، وباستثناء كل شركة وصناعة أخرى ضمن اختصاص لجنة الاتصالات الفدرالية. "

"سوف نتطوع مرة أخرى، بروح التعاون وحسن النية، لتغيير استخدامنا لطيف النطاق C خلال نفس فترة الستة أشهر (ما لم نقرر نحن وإدارة الطيران الفيدرالية أنه يجب تخفيف هذه الحدود الطوعية في وقت أقرب )، على وجه التحديد، لمدة ستة أشهر، حتى 5 يوليو 2022، سنعتمد نفس مناطق حظر الراديو C-Band المستخدمة بالفعل في فرنسا، مع تكييف طفيف لتعكس الاختلافات الفنية المتواضعة في كيفية نشر النطاق C في بلدين، هذا النهج - وهو أحد أكثر الأساليب تحفظًا في العالم - سيشمل مناطق حظر واسعة النطاق حول مدارج المطارات في بعض المطارات. سيكون التأثير هو تقليل مستويات إشارة النطاق C بمقدار 10 مرات على الأقل على المدرج أو خلال الميل الأخير من الاقتراب النهائي والميل الأول بعد الإقلاع ".

غرد مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مايك أورايلي بشأن الرسالة ، قائلاً: "يمكننا الحصول على رحلات جوية آمنة ولاسلكية. يجب أن يقبل الأشخاص العقلاء أن الصناعة اللاسلكية الأمريكية لا تفرض قيودًا على النطاق C أكثر من فرنسا ".

موضوع الخلاف هو فكرة أن أنظمة الهبوط الموجهة للطائرات "يمكن أن تكون محدودة بسبب المخاوف من أن إشارة 5G يمكن أن تتداخل مع دقة مقياس الارتفاع الراديوي للطائرة، دون أي وسائل تخفيف أخرى"، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، لا تعمل أجهزة C-band 5G وأجهزة قياس الارتفاع الراديوية هذه في نفس النطاق، ولكن النطاقات قريبة بما يكفي لإخفاء الخوف.

تشير رويترز إلى أن مجموعة الخطوط الجوية لأمريكا التجارية التي تمثل أمريكان إيرلاينز، وجيت بلو، ودلتا، وفيديكس، ويو بي إس، من بين آخرين، هددت بالمثول أمام المحكمة، إذا لم تتخذ لجنة الاتصالات الفيدرالية إجراءً بشأن طرح شبكة الجيل الخامس.

وحتى الآن رد FAA على الرسالة هو أننا "نراجع آخر رسالة من الشركات اللاسلكية حول كيفية تخفيف التداخل من عمليات إرسال النطاق الترددي 5G. ستوجه معايير سلامة الطيران الأمريكية إجراءاتنا التالية ".