أداة على مكتبك تحتوي جراثيم أكثر من مقعد “دورة المياه”!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 10:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

توصلت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين إلى أن “فأرة الكمبيوتر” هي أكبر نقطة ساخنة لتجمع البكتيريا أكثر من مقعد دورة المياه، وفق ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقام الباحثون التابعون لشركة التنظيف المعروفة “شيكوبي” (Chicopee) بالبحث في أكثر النقاط الجاذبة للبكتيريا والعفن والملوثات في المنازل والمكاتب، وهي النقاط التي تعرف مجتمعة بـ”وحدات تشكيل المستعمرات”.

كذلك وجدوا أن “فأرة الكمبيوتر” هي أكثر الأماكن التي تحمل الملوثات، بنسبة أكبر بـ11 مرة من مقعد المرحاض.

إلى ذلك، وجد الباحثون أيضاً أن المطبخ يحتوي على مستويات مرتفعة من الجراثيم، خصوصاً داخل غلاية المياه والثلاجة.

كما حذروا من مقابض الأبواب، خصوصاً أبواب الحمامات، قائلين إنها تحتوي على 188 وحدة من “وحدات تشكيل المستعمرات”، وكذلك مفاتيح الضوء والتي تحتوي على 99 وحدة تشكيل مستعمرة.

وأوضح الفريق أن وجود زجاجة مطهر لليد يتم استخدامها من أكثر من شخص بالمكان هو أمر بالغ الخطورة، حيث إن هذه الزجاجات تحتوي على 175.5 وحدة تشكيل مستعمرة، وفقاً للدراسة.

يذكر أن دراسات سابقة تحدثت عن أن حوض الجلي في المطبخ يعتبر بمثابة خزان كبير للبكتيريا السيئة، حيث يقوم الكثير من الناس بتذويب منتجات اللحوم النيئة أو يشطفون الدجاج، ولا يضعون أكثر من الماء الجاري لتنظيفه.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 362 نوعاً مختلفاً من البكتيريا تعيش في الإسفنج المستخدم في المطبخ.