مايكروسوفت تكشف عن سبب تعطل رسائل “هوتميل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 06:05 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة مايكروسوفت عن حل لمشكلة تسببت في توقف بعض رسائل البريد الإلكتروني على منصاتها.

وأرجعت مايكروسوفت ذلك إلى ما أسمته عطل في التحقق من التاريخ مرتبط بالعام الجديد.

وقالت الشركة، التي لم تحدد مدى انتشار المشكلة، في منشور إن المشكلة لم تكن مرتبطة بمسألة أمنية.

وأوضحت أن تحديث لاحق قدم حلين للمشكلة، أحدهما يمكن تطبيقه على كل خوادم (مراكز خدمة) العملاء وحل آخر يحتاج إلى تطبيقه يدويا على الخوادم الفردية.

وأوضحت الشركة أن المشكلة تسببت في توقف الرسائل في قوائم انتظار النقل على خادم التبادل 2016 وخادم التبادل 2019.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن الشركة قولها إن “المشكلة تتعلق بعطل في التحقق من التاريخ مع التغيير للعام الجديد وليست عطلا بمحرك مكافحة الفيروسات /ايه في/ نفسه”.

وقبل أيام ،وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة استحواذ مايكروسوفت على شركة تكنولوجيا التعرف على الأصوات ناونس.

ورأت المفوضية أن الصفقة لا تمثل أي خطورة على مستوى المنافسة في سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقالت المفوضية إنها وافقت على الصفقة بدون شروط على أساس عدة أمور، منها حقيقة أن منتجات كل من مايكروسوفت وناونس مختلفة تماما، بالإضافة إلى أن المنافسين لشركة ناونس لا يعتمدون على منتجات مايكروسوفت.

وأصبحت مايكروسوفت الأمريكية الشركة الأكثر قيمة في العالم متفوقة على نظيرتها أبل، بعد اراتفاع أسهمها بنسبة 2.2%.

وبلغت القيمة السوقية لشركة البرمجيات التي أسسها الملياردير بيل جيتس 2.49 تريليون دولار.