“سامسونغ” تزيح الستار عن جهاز تحكم للتلفزيون.. يشحن بطريقة غير متوقعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

بعد تقديمها جهاز ”إيكو ريموت“ الذي يعمل بالطاقة الشمسية للتحكم فى أجهزة التلفاز الخاصة بها في 2021، أعلنت شركة ”سامسونغ“ عن إضافة ميزة جديدة لشحن ”الريموت كنترول“ المذكور عبر موجات الراديو في المنزل مع مطلع العام الجديد.

وكانت خطوة تصنيع وطرح جهاز ”إيكو ريموت“ الذي يتم شحنه من الضوء الداخلي – الإضاءة الداخلية للغرفة- والخارجي، عبر ”USB-C“ جزءا من مساعي الشركة لابتكار وإنتاج أجهزة صديقة للبيئة وتقليل بصمتها الكربونية والتوقف عن استخدام بطاريات ”AAA“.

يذكر أن ”USB-C“ يتميز بحجمه الصغير ودعمه لجميع أنواع ”يو إس بي“ وقدرته على تمرير طاقة كبيرة – قادرة على شحن أجهزة كبيرة- وسرعته المضاعفة في نقل البيانات، وقيامه بمهام متعددة فى وقت واحد، مثل: نقل البيان، وشحن الأجهزة.

وتعتمد تقنية الشحن الجديدة المعتمدة على موجات الراديو في ”ريموت كنترول“ سامسونغ على تحويل الطاقة الكهرومغناطيسية – مثل تلك الناتجة عن جهاز توجيه ”WiFi“ أو الأجهزة الأخرى – إلى طاقة تيار مستمر صغيرة، يمكن استخدامها بعد ذلك لشحن الجهاز.

وقالت شركة سامسونغ، إن“ الجمع بين نظامي الشحن من موجات الراديو والطاقة الشمسية، يسمح للمستخدمين بالقدرة على الاستمرار في استخدام جهاز، الريموت كنترول، في أي وقت حتى لو وضع التلفاز فى مكان به القليل من الضوء“.

كما هي الحال مع ”إيكو ريموت“، سيتم تصنيع النسخة الجديدة من المعتمدة على موجات الراديو هذا العام من مواد معاد تدويرها وتصميمها. كما سيتوفر باللون الأبيض بالإضافة إلى اللون الأسود الذي ميزه العام الماضي.

ويحظي ”الريموت“ الجديد بتصميم بسيط مزود بميكروفون للتحكم الصوتي واختصارات لـ ”Netflix و Disney Plus و Amazon Prime Video و Samsung’s TV Plus“.

وتقول شركة سامسونغ، إنه ”سيتم تضمين جهاز التحكم عن بعد الجديد في جميع أجهزة التلفاز الخاصة بها فى 2022“.