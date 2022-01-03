شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة HUAWEI Care تأتى ضمن أفضل خدمات هواوي لعملائها فى مصر خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مستخدموا تقنيات وأجهزة هواوي الذكية عن امتنانهم لما قامت به شركة هواوي خلال عام 2021 بإطلاق خدمة HUAWEI Care في مصر والتي استطاع عملاء هواوي من خلالها الاستمتاع بخدمات هواوي ما بعد البيع بصورة أفضل وأسرع مما وفر لهم مميزات إضافية لحماية أجهزتهم والحفاظ عليها حيث تم تعميم خدمة HUAWEI Care على جميع أجهزة هواوي في مصر خلال 2021.



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هذا ويمكن لمستخدمي أجهزة هواوي المختلفة الإستمتاع بخدمة Huawei Care الجديدة والتي يمكن الإشتراك فيها بمقابل مادي للإستفادة من العروض المتنوعة والتي يتم تحديثها بإستمرار على خدمات ما بعد البيع وعلى رأسها تمديد فترات الضمان على الأجهزة وتوفير خصومات على قطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى إصلاح الأجهزة مجانًا في بعض الحالات، مع ضمان استخدام الأجزاء الأصلية وتوفير أعلى مستويات الجودة بواسطة فنيين معتمدين في مراكز خدمة عملاء هواوي المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

كما تتيح خدمة HUAWEI Care في بعض الأوقات، امكانية استبدال شاشات أجهزة هواوي التالفة بأخرى أصلية وبأسعار مخفضة وضمان لمدة 30 يوم، كما يمكن أيضًا استبدال البطارية وترقية مساحات التخزين من هواوي بأسعار مخفضة وذلك استكمالاً لجسر الثقة المتبادلة الذي تبنيه هواوي مع عملائها في مصر على مر السنين.

وسيتمكن المستهلكون من الإشتراك في خدمات HUAWEI Care عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوي عند شراء أجهزتهم الجديدة كما سيتم إتاحة الإشتراك للأجهزة القديمة قريبًا.

أكد بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، "إن الشركة تولي أهمية كبيرة للإستمرار في تطوير منظومتها لخدمات ما بعد البيع، حيث تأتي خدمة Huawei Care كخطوة جديدة نؤكد بها ريادتنا في خدمة العملاء في مصر. إن إطلاقنا لخدمة Huawei Care في مصر جاء لتقديم مستوى جديد للخدمات التي يمكن أن يحصل عليها العملاء بعد شراء أجهزتهم. نحن اليوم نقدم تجربة متكاملة تضم أجهزة هواوي التي تتمتع بأحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة في الأسواق بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي نوفرها لتلك الأجهزة حتى يكون لدى عملائنا الثقة الكاملة في اقتناء أجهزة هواوي."

ولا تتوقف خدمات HUAWEI Care عند هذا الحد بل تمتد للعناية بالعملاء في حالة فقدان إحدى سماعتهم اللاسلكية، حيث يمكنهم الاإشتراك بخدمة HUAWEI Loss Care والتي تمكن العملاء من الحصول على سماعة أذن جديدة بسعر مخفض مرة واحدة سنويًا بضمان لمدة 90 يومًا.

ولأن هواوي دائما ما تسعى لتحقيق تطلعات وطموحات عملائها فقد أفادت الاستطلاعات التي تنظمها شركة هواوي مع عملائها بأن الكثير منهم قد تتعرض ساعته للتلف نتيجة (الاصطدام العرضي، أو السقوط، أو الانضغاط أو دخول السوائل)، لذا يمكنك دفع رسوم الخدمة لإصلاح ساعتك مرة واحدة بقطع الغيار الأصلية.

وستقوم هواوي خلال الفترة المقبلة بإضافة خدمات جديدة على عمليات ما بعد البيع والتي تهتم بحماية شاشات هواتف هواوي، حيث سيتمكن المستخدمون من استبدال شاشة هاتفهم بالشاشة الأصلية مرة واحدة مجانًا إذا تعرضت للتلف نتيجة السقوط غير المتعمد أو الضغط أو التحطم.

جدير بالذكر أن شركة هواوي استطاعت خلال الفترة الماضية وحسب تصنيف Kantar's BrandZ ™ بإدراج اسمها مرة أخرى مع زيادة قيمة العلامة التجارية بنسبة 29٪ على أساس سنوي وذلك في إطار عمل هواوي الدائم لتحسين احترافية خدمة العملاء وخاصة خدمات ما بعد البيع HUAWEI Care.