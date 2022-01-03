شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تسلم ما يقرب من مليون مركبة كهربائية فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر نجاح مبيعات Tesla فى عام 2021 حتى نهاية العام، وكشفت الشركة أنها سلمت 936172 من السيارات الكهربائية فى عام 2021 ، وكان منهم حوالى 308600 تم تسليمه فى الربع الرابع.

فى حين أن هذا ليس الرقم السحرى الذى كانت الشركة تأمل فيه، إلا أنه قريب من المليون ويعتبر ضعف ما قامت تسلا تسليمه للعملاء فى عام 2020 وكان عددها 499.550 سيارة .

ولم يكن العام الماضى ممتازًا بالنسبة للطرازين S وX، وانخفضت عمليات تسليم تلك المركبات عالية الجودة بأكثر من النصف فى عام 2021 من 57،039 سيارة إلى 24،964، ولم تكن هذه صدمة كاملة على الرغم من أن العديد من العملاء أرادوا (أو اضطروا) إلى انتظار تجديدات S وX التى لم يكن من المقرر شحنها حتى الربيع، بما فى ذلك متغيرات Plaid عالية الأداء.

وتعتبر أرقام التسليم كبيرة بالنظر إلى النقص فى الرقائق الذى ابتليت به صناعة السيارات وقاد حتى تسلا لشحن بعض السيارات بدون منافذ USB ، وتستعد الشركة أيضًا لمواصلة النمو بين إطلاق Cybertruck المخطط له فى عام 2022 والمصانع الجديدة فى منطقتى أوستن وبرلين .

ومع ذلك، فإن هذا المسار غير مضمون، وكان لدى تسلا فى 2021 مشاكل مختلطة تضمنت تأخيرات في المنتج (بما في ذلك Cybertruck و Semi)، وارتفاعات تدريجية في الأسعار وسلسلة من عمليات الاسترداد، بما في ذلك واحدة في ديسمبر استهدفت نصف مليون سيارة بها عيوب في الكاميرا والجذع، وهناك مخاوف من أن سمعة تسلا المتزايدة لقضايا جودة البناء قد تثقل كاهل الشركة.

وهذا أيضًا يستبعد التهديدات التنافسية، وسيتعين على Tesla صد فورد F-150 Lightning و Cadillac Lyriq وMercedes EQA وغيرها من المركبات الكهربائية من المنافسين ذوي الأسماء الكبيرة، وتعتبر هى الآن فى وضع جيد نظرًا لأدائها الحالى، لكن السوق قد يتغير بسرعة.