علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تصدر نظاما إلكترونيًا لمراقبة الموظفين من مكان عملهم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصدر نظاما إلكترونيًا لمراقبة الموظفين من مكان عملهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت الصين نظاما إلكترونيا جديدا في مواقع العمل يقوم بحساب ساعات العمل الفعلية لكل موظف ويسجل الأوقات التي يقضيها الشخص في مكتبه، وفقا لتقرير روسيا اليوم .

وأكدت مصادر مطلعة أن "النظام الإلكتروني الذكي سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".

وأضافت: "في حال نوم الموظف في مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التي استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهري.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا