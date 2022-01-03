شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصدر نظاما إلكترونيًا لمراقبة الموظفين من مكان عملهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت الصين نظاما إلكترونيا جديدا في مواقع العمل يقوم بحساب ساعات العمل الفعلية لكل موظف ويسجل الأوقات التي يقضيها الشخص في مكتبه، وفقا لتقرير روسيا اليوم .

وأكدت مصادر مطلعة أن "النظام الإلكتروني الذكي سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".

وأضافت: "في حال نوم الموظف في مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التي استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهري.