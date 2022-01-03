شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 70 نوعًا نباتيًا وحيوانيًا جديدًا تم اكتشافها فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في عام 2021 حوالى 70 نوعًا من النباتات والحيوانات، من بينها نجوم البحر النارية وسمكة الجيتار ذات النقط الزرقاء وسمكة الأنبوب القزم، وتنحدر النباتات والحيوانات الموصوفة حديثًا من مناطق بعيدة وواسعة مثل غابات الأراضي المنخفضة في مدغشقر إلى الشعاب المرجانية حول جزيرة إيستر ورؤوس الأشجار في المكسيك.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الأكاديمية إن الاكتشافات لا تثري فهمنا لشجرة الحياة الشاسعة فحسب، بل تعزز أيضًا قدرتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحفظ.

قالت شانون بينيت، رئيسة أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، إن الاكتشافات تساعد في تعزيز مهمة الأكاديمية لتجديد العالم الطبيعي من خلال العلم والتعلم والتعاون.

وأوضحت أن "التنوع البيولوجي أمر بالغ الأهمية لصحة كوكبنا، ويتم فقدانه بمعدل لم تعد فيه ممارسات الاستدامة كافية".

وأكدت رئيسة أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، "بصفتنا مشرفين على عالمنا الطبيعي، نحتاج إلى لعب دور نشط في تجديد النظم البيئية"، مضيفة "تتحسن علاقتنا بالطبيعة مع كل نوع جديد، مما يعمق فهمنا لكيفية عمل كوكبنا ويمكنه الاستجابة بشكل أفضل لمستقبل غير مؤكد".

وأضافت بينيت، "بينما نواصل محاربة تغير المناخ ووباء عالمي، لم يكن هناك وقت أكثر أهمية لحماية تنوع الحياة على الأرض."

من بين الأنواع التي اكتشفتها أكاديمية كاليفورنيا للعلوم خلال العام الماضي، هناك أيضًا 14 خنفساء و 12 من الرخويات البحرية وتسعة نمل وسبعة أسماك وستة عقارب وخمسة نباتات مزهرة وأربعة أسماك قرش وثلاثة عناكب وقشريات بحرية وطحلب.

وستقيم الأكاديمية حدثًا افتراضيًا NightSchool يضم العديد من الباحثين الذين توصلوا إلى الاكتشافات في 6 يناير 2022 للاحتفال بالأنواع التي تم تحديدها حديثًا.