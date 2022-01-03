شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق MSN Weather لنظام التشغيل Windows 11 .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت مؤخرًا تحديثًا جديدًا لتطبيق MSN Weather في متجر مايكروسوفت لـ Windows 11 Insiders، حيث ان التحديث يأخذ التطبيق إلى الإصدار 4.53.33420.0 ويقدم تصميمًا محسّنًا وتحسينات على قائمة ابدأ.

تصميم جديد تم تحديث تطبيق Weather ويستخدم الآن نمطًا رسوميًا أكثر انسجامًا مع واجهة Windows 11، وقد أصبحت الأزرار الآن ذات حواف مستديرة ، وأصبحت الخطوط أكبر وأكثر سمكًا ، وتم تحديث عناصر التحكم في صفحة الإعدادات.

- الموقع وقائمة Start عند تثبيت مواقع إضافية في قائمة "ابدأ" ، سيتم عرض اسم المدينة المقابل لتسهيل تحديد الرابط الذي يشير إليه تطبيق الطقس.