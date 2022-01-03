شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصدر نظاما إلكترونيا لمراقبة الموظفين من مكان عملهم.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت الصين نظاما إلكترونيا جديدًا في مواقع العمل يقوم بحساب ساعات العمل الفعلية لكل موظف ويسجل الأوقات التي يقضيها الشخص في مكتبه، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة أن "النظام الإلكترونى الذكى سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".

وأضافت فى حال نوم الموظف فى مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التى استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهرى.

جدير بالذكر، أن الكثير من الشركات العالمية قررت تأجيل عودة الموظفين إلى مكاتبهم خلال الفترة الحالية بسبب عودة انتشار كوفيد 19 ومتحور أوميكرون فى الكثير من دول العالم.

وقررت آبل" تأجيل عودة موظفيها للعمل من المكتب دون تحديد موعد جديد لهذه الخطوة، في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا"، إذ كان من المقرر عودتهم فى الأول من فبراير.

وقال "تيم كوك" المدير التنفيذي لـ"آبل" في مذكرة داخلية للموظفين اطلعت عليها مجلة "فورتشن": "قررنا تأجيل موعد بدء العمل بنظام هجين إلى أجل غير مسمى"، ورغم ذلك أكد أن مكاتب الشركة لا تزال مفتوحة وأن هناك العديد من الموظفين يحضرون بانتظام.

وأشار "كوك" إلى زيادة الإصابات فى عدد من دول العالم إلى جانب اكتشاف سلالة جديدة للفيروس، مطالبًا الموظفين بالحصول على اللقاح والجرعات التعزيزية.