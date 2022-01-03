شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يحظر حساب عضو الكونجرس Marjorie Taylor Greene الشخصى بشكل دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتجنب موقع Twitter حظر المزيد من السياسيين الأمريكيين البارزين، وحظرت الشبكة الاجتماعية بشكل دائم حساب شخصى لـ عضو الكونجرس الامريكى مارجورى تايلور غرين بعد نشره أخبار مضللة عن COVID 19 وفقا لتقرير engadged.

وليس من الواضح ما الذي أدى إلى الحظر على الفور، واكتفت المتحدثة باسم تويتر كاتي روزبورو بالقول إن الشركة "كانت واضحة" في أنها ستصدر تعليقًا دائمًا بسبب "الانتهاكات المتكررة" لسياسة التضليل الخاصة بـ COVID-19.

وواجه جرين سلسلة متصاعدة من عمليات الحظر بسبب ادعاءاتها غير الدقيقة، وزعمت كذباً في يوليو أن COVID-19 لم يكن خطيرًا إلا إذا كان عمرك أكثر من 65 عامًا أو بدينًا ، وفي أغسطس كانت اللقاحات التى تم الحفاظ عليها بشكل غير صحيح "تفشل" ضد متغير دلتا لفيروس كورونا الجديد، أدت الوظائف على التوالى إلى تعليق لمدة 12 ساعة وأسبوع واحد.

وقال جرين فى بيان إن شركات التكنولوجيا والديمقراطيين "لا يستطيعون إيقاف الحقيقة" واتهم موقع تويتر بالنفاق فى التعامل مع الديمقراطيين ، واصفا موقع تويتر بأنه "عدو لأمريكا، لكنها أشارت إلى عدم وجود نية للطعن في الحظر وقالت فقط "لسنا بحاجة إليهم".

وتأتى حملة القمع بعد أقل من عام بقليل من حظر تويتر الرئيس السابق ترامب بشكل دائم ، وتعكس موقف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأقل تسامحًا تجاه السياسيين في العام الماضي - فهو على استعداد لحظر المسؤولين عن الانتهاكات بدلاً من تطبيق علامات التحذير وتجنب اتخاذ إجراء مباشر بخلاف ذلك، وبينما يمكن لأهداف الحظر مثل ترامب أن تبدأ شبكاتها الاجتماعية الخاصة أو القفز إلى بدائل غير مألوفة ، فلا شك فى أنها ستفقد بعض التأثير على الإنترنت من خلال الانطلاق من المنصات الرئيسية.