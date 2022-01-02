لمحبي التصوير.. مواصفات هاتف Oppo F19S

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

شهدت الأسواق طرح مجموعة مثيرة من الهواتف الذكية خلال 2021، ,من بين أبرز هواتف العام 2021 كان هاتف أوبو Oppo F19S.

مواصفات أوبو Oppo F19S

الهاتف يتميز ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، وسيتم تشغيله بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويأتي بخيار اللونين الأسود والذهبي.

ويضم الهاتف شاشة من نوع AMOLED، قياس 6.4 بوصة بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل.

ويأتي الهاتف بتصميم مثقوب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، مع حواف سفلية بارزة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ولمحبي التصوير، فإن هاتف OPPO F19s من أوبو، يحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة لتصوير ماكروا بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

وللتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو OPPO F19s بمعالج كوالكوم Snapdragon 662 مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

والبطارية يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-Cتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

,يبلغ سعر هاتف أوبو الذكي Oppo F19S نحو 270 دولارا أمريكيا