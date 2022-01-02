خطوات بسيطة لإطالة عمر بطاريات آيفون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

من المعروف أن التطبيقات على هواتف آيفون تستهلك عمر البطاريات بشكل كبير، حتى في حال عدم استخدام هذه التطبيقات بشكل يومي، لأنها ببساطة تعمل في الخلفية على إجراء تحديثات تحتاج إليها عندما تشغلها مرة أخرى، مما يضطرك أيضا إلى إعادة شحن هاتفك باستمرار.

ولتحسين عمر البطارية اقترح حساب “kadama” على “تيك توك” الذي يتابعه نحو 1.9 مليون مستخدم خطوات بسيطة يمكن أن تساعد في هذا الأمر.

الخطوة الأولى هي الذهاب إلى الإعدادات> عام> ثم إيقاف تشغيل ميزة تجديد تطبيق الخلفية.

بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات> البطارية> صحة البطارية> وتأكد من تشغيل “شحن البطارية المحسن”.

ويقول “kadama” إن هذه الخطوة ستعمل على تشغيل بطاريتك لوقت طويل.

وذكر موقع “فون أرينا” التقني أنه “نوع من المقايضة” لأن عمر البطارية سيتسحن، لكن على حساب التحديثات التلقائية. وهذا يعني أن التحديثات التي تجريها تطبيقاتك عادة في الخلفية، مثل نتائج المباريات الرياضية وأسعار سوق الأوراق المالية ودرجات الحرارة، لن تحدث حتى تفتح التطبيقات الخاصة بها.

وهناك طريقة أخرى، وفق الموقع، وهي الانتقال إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> الحركة> ووقف تشغيل ميزتي تأثيرات ملء الشاشة وتشغيل معاينات الفيديو تلقائيا.

والأمر برمته يعتمد على التفضيلات الشخصية: التضحية ببعض الميزات من أجل البطارية أو العكس.