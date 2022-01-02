شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو أفضل وقت للنشر على TikTok وInstagram وفيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من لا يحب انفجار "اللايكات" الذي تحصل عليه عندما تبدأ مشاركة أو تغريدة أو صورة ذاتية في جذب الإعجابات والتعليقات من أصدقائك عبر الإنترنت؟

لكن على الرغم من ذلك، في بعض الأحيان ، قد تطرح نكتة رائعة، أو فيديو TikTok إبداعيًا، أو لقطة مذهلة على Instagram، فقط لكي تمر دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، وتفشل في تحقيق النتائج التي كنت تأمل فيها.

كما هو الحال مع أكثر المساعي نجاحًا في هذا العالم - سواء كان ذلك عزف الموسيقى أو الطهي أو حتى النشر على وسائل التواصل الاجتماعي - فإن التوقيت هو كل شيء.

ويبدو العثور على هذا الوقت المثالي لنشر المحتوى مهمة مستحيلة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي سريع الحركة ، ولكن نتائج دراسة حديثة أجرها " comparethemarket"قد تكون على وشك تغيير كل ذلك.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول اختيار الوقت المثالي لنشر "البوستات"

ما هو أفضل وقت للنشر على فيس بوك؟ من المرجح أن يستخدم الأشخاص فيس بوك بين الساعة 4:30 و 6:30 مساءً ، وهو ما يتوافق مع وقت انتهاء معظم الأشخاص من العمل.

لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على الإعجابات ، فإننا نوصي بالنشر بمجرد انتهاء الوقت.

ما هو أفضل وقت للنشر على Instagram؟ وجدت الدراسة أيضًا أن مستخدمي Instagram يميلون أيضًا إلى استخدام التطبيق مباشرة بعد العمل ، على الأرجح في تنقلاتهم إلى المنزل.

لذلك يوصى أيضًا بالتحميل إلى تطبيق مشاركة الصور بمجرد مغادرة المكتب ، بين الساعة 4.30 و 6.30 مساءً.

ما هو أفضل وقت للنشر على TikTok؟ يكون المستخدمون أكثر نشاطًا على TikTok بعد الساعة 9 مساءً ، مما يجعل وقت متأخر من المساء هو الوقت المثالي للنشر على المنصة.

حيث قدمت الدراسة أيضًا نظرة ثاقبة على التطبيقات التي ثبت أنها الأكثر شعبية خلال الوباء.

وبينما ثبت أن TikTok هو التطبيق الأكثر تنزيلًا لعام 2020/21 ، لا يزال فيس بوك هو الأكثر شعبية حيث يقوم 68٪ من البريطانيين بفحص التطبيق يوميًا، يليه TikTok و Instagram.

وتعليقًا على البحث، قالت هولي كوكس، رئيس القسم الرقمي في موقع Comparethemarket: `` كانت هناك لحظات عديدة طوال فترة الإغلاق حيث لم يكن لدينا خيار سوى التواصل مع أحبائنا عبر هواتفنا ، لذلك لم يكن مفاجئًا أن منصات المراسلة وتطبيقات الوسائط الاجتماعية هي الأكثر تنزيلًا خلال الفترة 2020-2021.

ونظرًا لكون خوارزميات الوسائط الاجتماعية موضوعًا كبيرًا للمناقشة في العالم الرقمي، فمن المثير للاهتمام معرفة متى نكون أكثر نشاطًا وعندما يكون الوقت الأمثل للنشر على كل قناة هو المشاركة، مما يكشف في النهاية عن فرص لزيادة المشاهدات والإعجابات والتعليقات، ومشاركات.

لذلك ، بينما نقضي جميعًا المزيد من الوقت في الداخل في التمرير عبر موجز الوسائط الاجتماعية الخاص بنا ، فقد حان الوقت الآن للاستفادة من الإعجابات.