شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه?.. مايكروسوفت تفشل رسميا فى تقديم أندرويد 11 لجهاز Surface Duo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر وعدت شركة مايكروسوفت يتوفير أندرويد 11 إلى Surface Duo، قائلة لـ Verge:""نظل ملتزمين بتقديم تحديثات لجهاز Surface Duo، ونعمل على توفير Android 11 للعملاء الحاليين قبل نهاية هذا العام."

وكان مالكو Surface Duo الذين طالت معاناتهم، والذين اشتروا جهازًا تجريبيًا بكل الحسابات، يتوقعون أن تلتزم مايكروسوفت بتقديم نظام أندرويد 11 بحلول نهاية عام 2021، وقد أصيبوا الآن بخيبة أمل رسميًا.

فوفقًا لـ Zac Bowden وDaniel Rubino في بودكاست Windows Central ، فإن مايكروسوفت تلقي باللوم على جوجل، حيث يقال إن الشركة تعمل داخليًا على تحديث أندرويد 11 لبعض الوقت، لكنها تدعي أن التحديث تم تأجيله للحصول على الشهادة في Google.

وحقيقة أن كلا الشركتين في عطلة الآن تعني أن التحديث قد تأخر على الأرجح حتى يناير 2022، وقد وعدت مايكروسوفت بـ 3 سنوات من التحديثات لـ Surface Duo، مما يعني أنه يمكننا توقع تحديثات حتى سبتمبر 2023، ولكن مع كون الشركة دائمًا نسخة متأخرة عندما يتعلق الأمر بتحديثات نظام التشغيل، فإن الوعد لا يعد كثيرًا حاليًا.

وفي الوقت نفسه، تمكنت Samsung من طرح هواتف أندرويد 12 إلى 2019 مثل Samsung Galaxy S10 وNote 10 (وبالطبع Samsung Galaxy Fold الأصلي)، مما يشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالدعم، فقد راهن مستخدمو Surface Duo على الخطأ جهود الشركة الهاتفية القابلة للطي.